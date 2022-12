Stiri pe aceeasi tema

- Parintele Chifan a relatat ca pe vremea cand avea 13-14 ani a fost trimis de mama sa la o matușa și a fost nevoit sa strabata, in toiul nopții, intregul sat. Cand a trecut pe langa un cimitir și a ajuns pe un varf de deal, a trecut pe langa un pom batran și mare i-a fost mirarea sa dea ochi in ochi…

- Autoritațile sanitare din Noua Zeelanda au obținut custodia bebelușului bolnav ai carui parinți au refuzat operația chirurgicala menita sa ii salveze viața, de teama ca nu cumva cel mic sa primeasca sange de la donatori vaccinați impotrica Covid. Decizia de joi a Inaltei Curți urmeaza sa aiba ramificații…

- O bunica trece prin momente grele de cand nora i-ar fi interzis sa iși mai vada nepoții. Maria aduce acuzații grave la adresa soției fiului ei. Femeia susține ca aceasta nu ar avea grija de copii și i-ar lasa pe mainile strainilor. Ce a dezvaluit, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Paul Anghel, directorul general al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), a transmis un avertisment pentru parinți, la debutul sezonului cumparaturilor pentru sarbatorile de iarna. La ce trebuie sa fie atenți romanii cand aleg jucariile pentru copii de Moș Nicolae. Directorul…

- Caz socant la Timisoara, acolo unde doi asistenți maternali, sot si sotie, sunt acuzati ca au exploatat prin munca patru copii pe care ii aveau in grija. Minorii au fost cei care au cerut ajutor la Protectia Copilului.

- Un caz demn de filmele de groaza a fost expus la Acces Direct in ediția de luni seara a emisiunii. Șapte copii luați in plasament ar trece prin chinuri groaznice la conacul in care locuiesc alaturi de tutorele lor legal. O angajata a facut dezvaluiri șocante, iar un tata incearca cu disperare sa-și…

- Potrivit Comisiei de Insolvența la Nivel Central, care a stabilit criteriile generale pentru nivelul de trai rezonabil, o familie formata din doi adulți și doi copii se poate descurca cu 3.258 lei pe luna, in mediul urban.