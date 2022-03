Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Ferentz, care locuiește de ani buni in America, traiește acum o frumoasa poveste de dragoste alaturi de iubitul american. Cu ocazia zilei lui de naștere, romanca și-a declarat iubirea public pentru acesta. Ieri, 13 martie, Anamaria Ferentz l-a sarbatorit pe iubitul Douglas. Cei doi sunt impreuna…

- Parinții unei fetițe in varsta de 6 ani fac acuzații șocante la adresa invațatoarei de la școala in care invața fiica lor. Copila lor ar fi fost umilita și traumatizata de 3 luni, pe motiv ca nu are o situație financiara tocmai buna.

- Octavian Jurma semnaleaza una dintre dramele provocate de pandemie: mulți, prea mulți copii sunt sufocați de teama pentru sanatatea parinților și mulți, prea mulți copii au ramas fara unul sau ambii parinți, ori fara un bunic. ”Impactul pandemiei asupra copiilor este cutremurator și siguranța lor depinde…

- Doi parinti au avut o reactie extrema atunci cand si-au surprins fiica in dormitor cu un baiat. L-au aruncat pe barbat pe geam fara sa tina cont ca sunt la etajul 3, informeaza Observatornews . Mihail, 50 de ani, și Arpine M., 44 de ani, cetateani germani de origine armeana, sunt acuzati acum de procurorii…

- Ministrul Educației a anunțat ca intenționeaza sa modifice Legea Educației, astfel incat Evaluarea Naționala sa fie inlocuita cu o testare obligatorie a „competențelor și aptitudinilor”, dupa modelul sistemului de educație din Austria. In opinia ministrului, „abordarea corecta” ar fi o testare obligatorie,…

- FOTO| Cerere in casatorie emoționanta in prima zi din 2022: O tanara din Alba surprinsa de iubitul sau, pe partia de la Vartop Cerere in casatorie emoționanta in prima zi din 2022: O tanara din Alba surprinsa de iubitul sau, pe partia de la Vartop Data de 1 ianuarie 2022 a fost una de ținut minte pentru…

- Carmen de la Salciua iubește de doua luni, iar viața ei s-a schimbat complet. Cantareața e intr-o relație destul de serioasa, iar ea și Marian Corcheș deja și-au cunoscut și...socrii! Cum a decurs intalnirea dintre iubit și mama cantareței.

- Andreea Marin a implinit 47 de ani pe 22 decembrie. Celebra prezentatoare de televiziune și antreprenoare și-a petrecut ziua acasa, alaturi de cei dragi. Nu a uitat insa sa faca dezvaluiri in fața fanilor ei, in spațiul public, la ceas aniversar. Acolo a atras atenția cu o declarație.„Imi promit ca,…