- Nicoleta este data disparuta de 12 zile. De atunci, nici urma de copila care a plecat cu un ghiozdan și cu 700 de lei. Familia a alertat autoritațile, dar nu se știe nimic despre ea. Parinții spun ca este o fire retrasa și ca, in ultima perioada, refuza sa mai iasa din casa.

- Ana iși cauta tatal care a disparut in Sambata Mare. De trei luni, nu mai știe nimic de Gheorghe și se teme ca ar fi putut pați ceva, avand in vedere ca este bolnav. Femeia spune ca a mai plecat și inainte de acasa și ca abia dupa cateva luni s-a intors.

- Cristina, cumnata Danei Roba, a facut declarații in ediția din aceasta dupa amiaza a emisiunii Acces Direct și a vorbit despre Daniel Balaciu și familia acestuia. Femeia susține ca nu vrea sa ii ia apararea soțului make up artistului, și spune ca acesta va plati pentru fapta sa, insa susține ca Dana…

- Soțul Mariei a murit in urma cu cinci luni, dupa ce a fost implicat intr-un grav accident. Cele doua fete spun ca nu s-a facut dreptate nici in prezent și ca iși doresc sa afle cine este vinovat. Maria și Nicoleta, fetele barbatului, susțin ca șoferul avea viteza atunci cand a intrat in mașina in care…

- Un adolescent de 17 ani dintr-o comuna din judetul Buzau a ramas fara un picior dupa ce a incercat sa sara peste un gard. Denis se juca vineri seara alaturi de alti copii pe ulita din sat cu o minge care a sarit in curtea scolii. El a incercat sa sara gardul sa o recupereze, moment in care o bucata…

- De ani buni, Marius o cauta pe mama fetiței lui, insa femeia a plecat de acasa inainte ca fiica ei sa implineasca un an și nu a mai dat niciun semn de viața. Marius a reușit sa divorțeze de soția lui și au primit custodie comuna, insa de atunci mama copilului nu a mai vazut-o pe fiica ei.

- Ies noi detalii la iveala cu privire la accidentul in care ar fi fost implicat Ionuț. Familia tanarului in varsta de 25 de ani spune ca baiatul a fost impușcat, iar principalul suspect ar fi Ion, un barbat influent in sat, iar in acea seara, cei doi s-ar fi certat, dupa cum declara unul dintre martori.

- Dupa ce Dobrița a semnat un contract de uzufruct, document in care scria ca Mariana este proprietara casei dupa moartea sa, cele doua au ajuns in instanța. Cea care se ocupa, in prezent, de batrana este fiica sa cea mai mare, Vasilica, tot ea fiind cea care incearca sa anuleze contractul.