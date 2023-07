Stiri pe aceeasi tema

- Parinții lui Timotei spun ca fiul lor ar fi fost ucis de fratele patronului la care lucra. Barbatul neaga aceste acuzații și susține ca Mircea și Maria vor sa faca in așa fel incat sa obțina bani.

- Maria și Mircea nu mai au liniște de cand fiul lor a fost gasit mort. Timotei avea 21 de ani și lucra la oi, iar in ziua in care ar fi fost atacat s-ar fi certat cu barbatul pentru care muncea. Parinții spun ca nici dupa atația ani nu s-a facut dreptate, asta pentru ca principalul suspect s-ar fi asigurat…

- Vasile spune ca a fost la un pas de a fi batut de membrii clanului. Totul s-ar fi intamplat din senin și acuza poliția ca nu a intervenit. Gruparea este cunoscuta in zona pentru comportamentul agresiv, iar oamenii legii nu ar fi luat masuri.

- Cei care il cunosc pe Marcel Șerbuc spun ca barbatul a fost dintotdeauna violent. Nici mama sa nu ar fi scapat de furia lui, dupa ce ar fi fost agresata. Oamenii din comuna spun ca in ultimii ani, principalul suspect al fetiței de 12 ani a fost mai mult plecat.

- Apar noi detalii in cazul morții misterioase a copilei de 12 ani. In timp ce mama fetiței se afla in Spania și a scapat de arest, dupa ce polițiștii au spus ca nu exista probe suficiente, Marcel este cautat in toata Europa, fiind considerat principalul suspect.

- Potrivit acelorași surse din ancheta, citate de Realitatea Plus, femeia al carei trupa a fost descoperit in stare avansata de puterfacție, avea circa 30 de ani și se mutase in urma cu trei luni in chirie, impreuna cu partenerul sau. De altfel, acesta ar fi principalul suspect in acest caz. Anchetatorii…

- In urma cu o zi, Andreea, femeia care a fost la audierile lui Cristian, unul dintre martorii in cazul lui Ionuț, spunea ca Ion l-a impușcat pe Ionuț. Femeia susține ca presupusul suspect este protejat de fostul sau șef, dar și alte persoane cu funcție importanta in zona.

- Ies noi detalii la iveala cu privire la accidentul in care ar fi fost implicat Ionuț. Familia tanarului in varsta de 25 de ani spune ca baiatul a fost impușcat, iar principalul suspect ar fi Ion, un barbat influent in sat, iar in acea seara, cei doi s-ar fi certat, dupa cum declara unul dintre martori.