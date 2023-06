Stiri pe aceeasi tema

- "Ziarul de Iasi" v-a tinut in permanent la curent cu ceea ce se intampla la Centrul de Copii si Juniori al Politehnicii Iasi, acolo unde rezultatele sunt dezastruoase, pe toate liniile. Centrul nu a dat vreun jucator de baza la echipa mare nici cand aceasta a evoluat in Liga a II-a, nu a alimentat in…

- Steliana, mama lui Iulian, spune ca fiul sau avea o iubita care se droga și ca femeia respectiva avea prieteni influenți, care ar fi putut sa il ucida pe acesta. La fel susține și sora barbatului, care spune ca relația celor doi era marcata de certuri și probleme.

- Asociația Animal Rising a anunțat ca cele trei activiste s-au predat ulterior la Poliție. Informația a fost confirmata de oamenii legii, relateaza AFP, potrivit Ziare.com.Conform poliției, fete au fost arestate pentru ”suspiciune de furt”.As a nation of animal lovers, how can we justify harming gentle…

- Costica, tatal celor trei frați, a marturisit ca locuința a fost cumparata din banii lui, asta pentru ca a lucrat in Egipt o lunga perioada de timp. Fosta lui soție s-a intors dupa 30 de ani, de cand s-a desparțit de el, pentru a face tot posibilul sa beneficieze de casa in care au locuit impreuna.

- Unchiul Ralucai Podea a facut primele declarații in scandalul pentru avere. Barbatul susține ca nu este influențat de nimeni in aceasta situație. A dezvaluit ce iși dorește, in exlusivitate pentru Acces Direct.

- In urma cu patru ani Nicu, un tanar in varsta de doar 19 ani, și-a sunat disperat rudele ca sa le anunțe ca șoferul cu care a plecat in Anglia i-ar vrea raul. Ulterior, baiatul a fost gasit fara viața și nici acum familia lui nu știe cum s-a intamplat tragedia.

- Ana-Maria Geoana este pe ultima suta de metri cu pregatirile de nunta. Fiica lui Mircea Geoana și Garrett Cayton se vor casatori in Veneția, dar pana atunci au facut o repetiție intima in Los Angeles. Mihaela și Mircea Geoana și-au vizitat fiica in SUA, pentru a pune la punct ultimele detalii legate…

- Un elev ar fi amenințat și batut la școala. Parinții copilului de clasa a VIII-a susțin ca pana și profesorii s-ar teme de agresori. Prin ce clipe grele ar fi fost nevoit sa treaca minorul. Ce a marturisit Elena, mama baiatului, in exclusivitate pentru Acces Direct.