- Apar noi detalii in cazul morții misterioase a fetiței de 12 ani. Dupa ce a fost eliberata pe motiv ca polițiștii spanioli nu au suficiente probe pentru a ramane in arest, Simona a facut primele declarații despre fiica sa, spunand ca nu mai ține legatura cu Marcel, principalul suspect.

- Dupa ce Dan l-a acuzat pe patronul soției sale ca a adus-o in coma, dupa ce a batut-o pe Cristina, un client face declarații șocante. Razvan ar fi trecut printr-o situație asemanatoare in urma cu mai mulți ani, atunci cand a fost atacat de același barbat, impreuna cu trei prieteni.

- Ionuț a plecat la munca in Germania acum trei ani. De atunci, barbatul spune ca a trait un coșmar, asta pentru ca patronul la care lucra, cu care este și ruda, l-a batut și l-a exploatat. Nu doar el ar fi trecut prin astfel de momente, ci și alți romani, vecini cu romanul.

- O femeie a trecut prin șocul vieții, dupa ce soțul sau, impotriva caruia a avut doua ordine de protecție, a agresat-o ți injughiat-o, in fața copiilor. Femeia susține ca operatorul de la 112 nu a ajutat-o deloc, din contra, tot ea a fost cea care a sunat pentru a doua oara, dupa ce barbatul s-a speriat…

- La finalul saptamanii trecute, a avut loc, la Iași, finala naționala a Concursului „Știu și aplic”, proiect educațional dedicat tinerilor din invațamantul profesional și liceal, ajuns la a 9-a ediție și inclus in Calendarul Activitatilor Educative Nationale. 290 de elevi din 35 de județe, organizați…

- Sloganul campaniei de promovare a colectarii selective in școli „Selectarea se-nvața de pe bancile școlii”, implementat de ADIGIDM Maramureș, s-a transformat in „Selectarea se-nvața de pe bancile gradiniței”. La prichindeii de 3-4-5 ani invațarea este in primul rand prin joaca. „Intr-o intrecere dominata…