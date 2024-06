Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 791 de cazuri noi de rujeola s-au inregistrat in ultima saptamana, a informat marti Institutul National de Sanatate Publica. Potrivit INSP, de la inceputul perioadei de raportare, 1 ianuarie 2023, s-au inregistrat 17 decese din cauza rujeolei. In ultima saptamana a fost raportat un deces…

- Ajuns la o varsta respectabila, Gheorghe susține ca nu mai are liniște din cauza fiului. Barbatul și-ar dori ca tatal lui sa vanda totul și s-ar fi ajuns inclusiv la amenințari. Gheorghe spune ca propriul copil este impotriva lui acum, dupa ce a vorbit, din nou, dupa mulți ani cu mama lui.

- Un individ detinut la penitenciarul Gherla a fost implicat intr-un caz de inselaciune, folosind metoda cunoscuta sub numele de „Accidentul”. Acesta se prezenta drept medic si suna persoane in varsta, cerandu-le bani sub pretextul ca rudele lor au fost implicate intr-un accident rutier. Pentru a aduna…

- Mariana și soțul ei au divorțat in 2022, dupa 37 de ani de casnicie. Femeia spune ca a ajuns la capatul puterilor, asta dupa ce barbatul ar fi dator la mai multe banci. Ar fi facut imprumuturi in numele lui, dar banii ar fi ajuns la doua vecine.

- Denisa susține ca traiește un coșmar de cand a vorbit pentru prima data cu un barbat cunoscut pe Facebook. Prima lor conversația a fost acum trei ani, iar de atunci, Eugen nu ii da pace tinerei. S-ar fi ajuns inclusiv la amenințari cu moartea.

- Intr-un afiș postat la intrare, localul Sera Eden din București le transmite clienților ca trebuie sa-și țina copii „asezați la masa pe toata durata vizitei”. Acest mesaj a starnit controverse in mediul online, amintind de dezbaterea provocata acum doi ani de localul J'ai Bistrot. „Pentru siguranța…

- Fostul antrenor de volei masculin Tanase Tanase, cu peste 2.400 de partide oficiale ca principal, dintre care 239 in competitii europene, a decedat la varsta de 98 de ani, a anuntat, miercuri, CSA Steaua. „A murit legendarul Tanase Tanase! La 98 de ani, ne-a parasit cel mai mare antrenor pe care l-a…

- O femeie a sesizat polițiștii ca a fost amenințata cu arma in trafic, de pasagerii unei mașini, in București. Polițiștii au oprit mașina agresorilor, iar o tanara care avea la ea un pistol a incercat sa fuga. In scurt timp ea a fost prinsa.