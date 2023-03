Stiri pe aceeasi tema

- In 1988, doamna Ana a nascut o fetița, dupa ce inainte pierduse trei sarcini. Bucuria femeii insa a fost de scurta durata pentru ca, la nici doua zile de la naștere, medicii i-au spus ca bebelușul a murit.

- Doamna Constanța are o poveste de viața tulburatoare. Totul a inceput in anul 1989, atunci cand a nascut un baiețel, dar despre care i s-ar fi spus ca s-a stins din viața la doar cateva zile de la naștere. Femeia nu ar fi apucat nici macar sa-și stranga la piept bebelușul, pentru ca medicii ar fi gasit…

- O romanca disperata iși cauta sora, dupa ce femeia și-a lasat copilul in grija amantului, care l-a crescut timp de patru ani. Baiatul are 8 ani in prezent, iar de patru ani este in grija matușii lui. Sora mamei vrea ca aceasta sa ii semneze actele necesare pentru a putea avea grija in mod legal de el…

- Un copil a disparut de 17 ani. Vasilica ar fi fost rapit de „omul cu bomboane”, chiar din apropierea blocului in care locuia. Familia il cauta cu disperare. Mama baiatului nu are liniște din anul 2006 și nu știe ce sa mai faca pentru a afla ceva despre fiul ei. Ce a marturisit Angela, in exclusivitate…

- DUREROS… O vasluianca in varsta de 23 de ani isi cauta de ani de zile familia biologica, despre care stie un singur nume de familie -„Rosu”, precum si o povestioara extrem de ciudata, potrivit careia medicii i-ar fi spus mamei sale ca pruncul abia nascut a murit. Si acesta ar fi, crede tanara, motivul…

- Rebeca iși cauta sora dupa mai bine de 20 de ani in care nu a mai știut nimic de ea. Tanara susține ca mama ei a abandonat-o pe micuța cand aceasta avea doar 5 luni, dar femeia neaga ca bebelușul a existat vreodata, in ciuda dovezilor și martorilor care susțin contrariul.

- De 40 de ani, Daniel iși cauta mama și spera sa o revada intr-o zi. Cea care i-a dat viața l-a abandonat in spital dupa ce l-a nascut, iar de atunci nu mai știe nimic de ea. Daniel a marturisit in exclusivitate la Acces Direct ca tatal lui a fost cel care l-a crescut pana la varsta de 11 ani.

- Mariana il cauta pe fratele ei disparut de 38 de ani. Sorin avea numai doi ani și se afla la un camin-spital din Gradinari, județul Giurgiu, atunci cand familia l-a vazut pentru ultima oara. Ce raspuns au primit sora și mama lui cand au mers in vizita! Cele doua au fost alungate, iar toata lumea se…