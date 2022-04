Stiri pe aceeasi tema

- Ana Morodan, care are propriul reality show la Antena Stars, e unul dintre cei mai cunoscuți influenceri din Romania. Posteaza zilnic pe rețelele de socializare, e foarte activa, dar intr-un interviu ea a spus ce ar face daca toate acestea ar disparea. Ana Morodan are 450.000 de urmaritori pe Instagram.…

- RESITA – Declaratia apartine directorului TMK Artrom, Adrian Popescu, iar decizia de a se lucra doar noaptea s-a luat din cauza costurilor imense cu energia, costuri ce pot duce ca multe firme sa intre in colaps! Adrian Popescu, directorul general al TMK Artrom (din care face parte si TMK Resita), unul…

- Prin proiectul „Brațele Parintești”, demarat de Asociația „San Lorenzo dei romeni”, 736 de copii cu situații precare din Romania, Republica Moldova și Italia au fost sprijiniți in 2021. Astfel, a fost alocata lunar suma de 30 de Euro fiecarui copil in parte. Banii colectați au ajuns la beneficiari…

- Migrația in Spania a insemnat pentru mai multe femei o evadare dintr-o relație violenta, dintr-o casa cu abuzuri fizice, psihice și emoționale. Violența domestica in Romania a luat in ultimii ani sute de vieți și a marcat alte zeci de mii, femei și copii deopotriva. Aceasta este povestea Elenei, doar…

- Acuzații de trafic de migranți pe numele unui barbat, in Timiș. El a fost trimis in judecata dupa ce a fost prins ca transporta 26 de migranți care doreau sa ajunga ilegal in Italia. Grupul intrase fraudulos in Romania.

- Autoritațile romane așteapta ca liderul interlop Mircea Nebunu sa fie urcat in avion și trimis in Romania pentru a fi incarcerat. Acesta s-a refugiat in Italia dupa ce a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Arad și era convins ca va scapa de executarea pedepsei.

- Un grup infractional va fi tras la raspundere in Romania pentru ca a deturnat sute de mii de euro din fondurile UE pentru agricultura, destinati cultivarii rosiilor, a anuntat miercuri intr-un comunicat Oficiul European de Lupta Antifrauda, relateaza dpa. OLAF sustine ca grupul, care “nu avea nicio…

- Este vorba despre o noua tulpina a gripei aviare care face ravagii in Ungaria și se poate transmite foarte ușor și la om.Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor Bihor a anunțat ca focarul de langa granița cu Romania a fost descoperit intr-o ferma de rațe din Biharugra, județul Bekes,…