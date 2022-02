Arestari de ultim moment la Tribunalul Constanta! (MINUTA + VIDEO)

In urma cu cateva moment, Tribunalul Constanta a decis arestarea preventiva a trei din cele patru persoane cercetate in cazul presupusei fabrici de tigari contrafacute. Decizia Tribunalului nu este definitiva Oficial In baza art.226 Cod procedura penala raportat la art.202… [citeste mai departe]