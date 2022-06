Stiri pe aceeasi tema

- Aurica și-a dorit toata viața un zambet de vedeta. S-a gandit, in urma cu doi ani, sa faca pasul cel mare, pentru a scapa de cel mai mare complex al sau. O vizita la o clinica de top din Capitala s-a transformat ulterior in cel mai mare coșmar din viața sa. Iata ce a povestit femeia la Acces Direct!

- Alina, tanara mamica, a facut dezvaluiri cutremuratoare despre dramele prin care a trecut in casa parinteasca. Deși astazi s-au implinit cinci zile de cand a ajuns la București, tanara se gandește la parinții ei, dar și la cei 13 frați pe care ii are. Cea care i-a dat viața a certat-o pentru ca a facut-o…

- Tragedia a cutremurat intreaga țara. Patru muncitori și-au pierdut viața in urma unui accident cumplit. Vinovata este o șoferița beata, care i-a spulberat pur și simplu pe muncitorii care reparau un drum la miezul nopții. Impactul a fost devastator. Iata ce a povestit soția uneia dintre victime!

- Cantareața, actrița, prezentatoare de televiziune și, mai nou, gazda. Mirela Vaida a anunțat prin intermediul unei postari de Facebook ca iși lanseaza propriul podcast pe Youtube. „Vai’da Podcast” e noul proiect online al Mirelei Vaida. „Dragii mei prieteni, in curand dau drumul la podcast! Nu e un…

- Alice Cavaleru este o mamica grijulie, dar și devotata, iar soția lui Vladimir Draghia a marturisit pe rețelele de socializare cum se descurca cu creșterea fetiței ei, Zora, dar și cat de dificil este sa nu ai ajutor. Alice Cavaleru este insarcinata in șase luni, iar vedeta va aduce pe nume lume o fetița…

- Pe Andra o știe toata lumea, insa fratele ei rar se lasa vazut de lumina reflectoarelor! Ei bine, recent, Sandel și soția lui, Aurora, s-au mutat intr-o casa noua, pe care au decorat-o exact așa cum și-au dorit intotdeauna. Noi avem imaginile in exlcusiviate cu casa de vis a celor doi!

- La 13 ani de la moartea lui Ion Dolanescu, Dragoș, fiul acestuia dezvaluie care este relația cu fratele lui, Ionuț Dolanescu. Cei doi nu au ingropat securea razboiului, nici macar in perioada sarbatorilor Pascale. Dragoș Dolanescu spune ca nu sunt șanse sa se mai aiba ca frații, așa cum se intampla…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Bianca Rus a marturisit ca vrea sa devina mamica. Artista a dezvaluit ce planuri de viitor are, dar și ce iși dorește cel mai mult in viața, chiar daca nu a avut parte de cele mai frumoase experiențe in viața. Ce a mai declarat indragita vedeta despre viața ei personala.