Stiri pe aceeasi tema

- O mama trece prin clipe grele din anul 1979, cand a fost anunțata ca fetița ei a murit, dupa ce a nascut acasa! Lucreția simte ca fiica ei este in viața, iar de 43 de ani nu iși poate lua gandul de la ea. Povestea femeii, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Catalin iși vrea iubita inapoi. Tanara a disparut de acasa și a lasat-o in urma pe fetița lor de numai 4 ani, iar el și tatal sau banuiesc ca ar fi fost rapita de o rețea mafiota. Totuși, exista și dovezi care susțin varianta unei plecari voite a Mariei.

- O fetița de 6 ani a fost abandonata de mama pe cand avea doar 2 ani. Geta, matușa fetiței, a ajuns sa o creasca alaturi de copiii ei, dupa ce cumnata sa a venit și i-a lasat-o in grija, cu mențiunea ca va fi temporar, pana cand va termina anumite renovari in casa. In realitate, lunile au trecut, iar…

- Laura Cosoi, in varsta de 40 de ani, este mama a trei fetițe, Rita, Vera și mezina Lara. Actrița este casatorita cu Cosmin Curticapean și au o casnicie așa cum și-au dorit și o familie implinita. Pentru prima oara, vedeta și-a luat una dintre fetițe și au plecat pentru a petrece timpul impreuna. Laura…

- Un barbat spune ca a fost casatorit doar cațiva ani cu o fata pe care a cunoscut-o la facultate, ea fiind din Republica Moldova. S-au casatorit, au facut și un copil, iar ea a dobandit și cetațenie. Cu trecerea timpului, nu s-au mai ințeles, așa ca au ajuns la divorț. Barbatul spune ca, dupa divorț,…

- O fetița de doar trei ani s-a trezit singura la petrecerea organizata de mama sa, dupa ce invitații nu au mai venit la cina organizata in cinstea micuței. Singura in camera sa, femeii i-a fost greu sa ii explice fiicei sale de ce nu a venit nimeni sa ii ureze „La mulți ani!”

- Mihaela a facut acuzații grave la adresa medicilor care au asistat-o la naștere. Fetița ei a murit la șase saptamani de la naștere, iar femeia ii acuza pe medici de malpraxis și susține ca decesul s-a produs din cauza unei practici periculoase la care au apelat. Intreaga situație este un șir de nereguli…