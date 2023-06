Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1.000 de sindicalisti din invatamant au manifestat, vineri, pe esplanada Casei de Cultura si in fata Prefecturii, acesta fiind cel mai amplu protest la care au participat angajatii din scoli in ultimii ani la Suceava. Protestatarii au purtat pancarte cu mesaje ‘Respect pentru educatie’, ‘Educatia…

- Potrivit unui comunicat remis presei de ISU Arad, un incendiu a izbucnit la o casa din localitatea Livada. Intervin pompierii militari ai Detașamentului Arad cu... The post Doua persoane au suferit arsuri in urma unui incendiu la o casa din Livada. Proprietarul casei, transportat la spital appeared…

- O mama cu șase copii risca sa ramana pe strazi, asta dupa ce proprietarul le-a spus sa paraseasca locuința dupa Paște. Mamica trece prin momente dificile și spera sa gaseasca o casa pentru cei mici. In urma cu o luna, Maria a nascut prematur, iar bebelușul a supraviețuit printr-o minune.

- Actiuni ale politistilor constanteni La data de 31 martie spre 1 aprilie a.c., politisti din cadrul Politiei municipiului Constanta ndash; Sectia 2 Politie au desfasurat o actiune pe linia respectarii prevederilor Legii 333 2003, precum si pentru prevenirea faptelor comise cu violenta., informeaza IPJ…

- O nepoata este acuzata ca a pus ochii pe avere și le-a lasat in strada pe bunica și matușa sa. Alexandra, tanara acuzata, și-a spus propria versiune, marturisind ca, de fapt, Ana este cea care și-a lovit mama, de aceea batrana ar fi vrut sa vanda casa.

- O femeie nu iși mai gasește liniștea de 35 de ani. Angelica traiește cu dorul in suflet de cand nu a mai vazut-o pe fiica ei. Deși nu și-ar fi dorit sa o paraseasca, femeia a fost alungata in bataie de tatal copilei. Ea a marturisit cum s-a intamplat totul, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- O femeie in varsta de 27 de ani a fost agresata fizic si sechestrata de sotul ei. Totul s-a intamplat, azi, in jurul orei 10, pe strada Senina din Cluj-Napoca. „La data de 19 martie a.c., in jurul orei 10.00, Politia municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata printr-un apel la SNUAU 112, despre faptul…

- Pompierii au reușit sa intervina la locul incendiului și sa izoleze focul inainte sa se extinda mai departe, potrivit ISU Brașov. Patru oameni care se aflau in locuința la momentul incendiului s-au autoevacuat. Interventia a durat aproximativ doua ore și jumatate. Au ars acoperisul casei si mansarda…