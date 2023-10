Stiri pe aceeasi tema

- Saisprezece persoane au fost transportate la spital, marti, dupa ce un autoturism si un microbuz s-au ciocnit, pe DN 1, in zona localitatii Feleacu din judetul Cluj. Soferul autoturismului a fost incarcerat, restul persoanelor avand leziuni usoare.

- Un barbat, in varsta de 26 de ani, a condus un autoturism pe DN6, in Remetea Mare dinspre Timișoara inspre Lugoj, iar la un moment dat a patruns pe sensul opus de mers, intrand in coliziune cu o autoutilitara și ulterior cu un tir care circula in spatele autoutilitarei. In urma impactului, a rezultat…

- Un autoturism s a rasturnat in cursul zilei de marti, 3 Octombrie 2023, pe DJ504, in zona localitatii Olteni din judetul Teleorman,Politistii din cadrul Biroului Rutier Rosiori de Vede desfasoara investigatii ample in urma unui tragic accident rutier care a avut loc pe DJ504, in afara localitatii Olteni,…

- In seara de 13 septembrie, polițiștii din Sebeș au fost chemați sa intervina la un accident rutier produs la intersecția strazilor Traian cu Dorin Pavel din municipiu. Ajunși la fața locului, aceștia au gasit doua mașini puternic lovite. Se pare ca, in jurul orei 22, un șofer de 33 de ani, din comuna…

- O tanara susține ca parintele sau și-a dat ultima suflare in timp ce se afla la munca. Moartea lui ar fi avut loc in condiții suspecte. Femeia susține ca nu a primit absolut nicio explicație de la nimeni și nu știe ce s-a intamplat cu barbatul in ziua respectiva.

- In noaptea de sambata spre duminica, un grav accident a avut loc in comuna Bordești din județul Vrancea. Mașina condusa de un tanar de 21 de ani a ieșit de de pe șosea și s-a rasturnat. O fata de 18 ani a scapat cu viața, in timp ce Morena, adolescenta de 15 ani, a murit la spital.

- Inainte de meciul dintre Poli Iași și Universitatea Craiova, Laurențiu Reghecampf (47 de ani), antrenorul juveților, a fost zarit deplasandu-se cu bicicleta și intrebat la conferința de presa despre acest aspect. Cu 8 puncte adunate in primele 4 etape, oltenii se pregatesc de un duel cu nou-promovata…

- Gheboasa, tanarul artist care este in centrul unei controverse dupa apariția sa la festivalul Untold, povestește ca in urma cu doua saptamani a avut un accident de mașina in urma caruia și-a avariat bolidul. Primele declarații TV ale acestuia.