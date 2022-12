Stiri pe aceeasi tema

- In Romania s-au stabilit pana in luna decembrie aproximativ 90.000 de refugiați ucraineni din cele 2,6 milioane care au intrat in țara de la inceputul razboiului, in urma cu 10 luni. Jumatate din cei ramași aici sunt copii. Matfii, Nikita, Kassia, Lev, Reizel și Makar au ajuns la Constanța din trei…

- Soțul Roxanei a venit in emisiunea Acces Direct cu explicații, dupa ce barbatul a fost acuzat ca a parasit-o pe femeie și nu ii mai permite sa iși vada copilul. Barbatul a venit cu acuzații grave la adresa ei, spunand ca cel care nu iși dorește sa o vada este chiar copilul, dar și faptul ca relația…

- O mama se topește de dorul copilei ei. Micuța i-a fost luata din brațe cand avea numai trei saptamani. De atunci au trecut 62 de zile de cand nu și-a mai vazut fiica. Femeia nu renunța și face tot ce ii sta in puteri pentru a-și ține din nou in brațe fetița care i-a fost luata cu forța. In aceasta dimineața…

- Gigi Dragastosul a fost parasit de soția mai tanara cu 25 de ani, dar ce il doar cel mai tare este ca a ramas și fara fetița pe care o aveau impreuna. Barbatul de 60 de ani susține ca decizia partenerei lui de viața l-a luat prin surprindere, pentru ca nu ar fi existat „scandal” inainte intre ei.

- Desparțire șocanta in showbiz. Cristina Cioran și Alexandru Dobrescu au hotarat sa iși continue viața pe drumuri separate. Decizia a fost luata la aproximativ un an și jumatate de la nașterea rodului dragostei lor, Ema. In urma cu doar cateva zile, vedeta a fost ceruta in casatorie de catre fostul sau…

- Clipe de disperare pentru mamica Mihaela, in varsta de 33 de ani, care s-a casatorit in Scoția, insa a decis sa divorțeze de soțul ei și sa-și copilul sa vina in Romania și se stabileasca aici. Fostul partener de viața a postat un anunț pe rețelele de socializare ca ofera o recompensa de 20.000 de lire…

- Andreea Balan nu mai vorbește cu tatal sau de mai bine de un an și jumatate, artista suparandu-se ca parintele sau a aparut prea des in presa și a dat declarații și despre viața ei privata. Sandel Balan a fost nevoit sa ia o pauza de la orice activitate, din cauza unei afecțiuni și ne-a […] The post…

- Apel disperat al unei mame din Alexandra. Femeia nu mai are liniște de cand fiica ei de 15 ani a fugit de acasa cu un tanar de 22 de ani. Mama ingrijorata a apelat la poliție și chiar la Protecția Copiilului, dar autoritațile i-au spus ca nu pot sa o ajute, in cele din urma.