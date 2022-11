Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Dragastosul a fost parasit de soția mai tanara cu 25 de ani, dar ce il doar cel mai tare este ca a ramas și fara fetița pe care o aveau impreuna. Barbatul de 60 de ani susține ca decizia partenerei lui de viața l-a luat prin surprindere, pentru ca nu ar fi existat „scandal” inainte intre ei.

- Mihaela a facut acuzații grave la adresa medicilor care au asistat-o la naștere. Fetița ei a murit la șase saptamani de la naștere, iar femeia ii acuza pe medici de malpraxis și susține ca decesul s-a produs din cauza unei practici periculoase la care au apelat. Intreaga situație este un șir de nereguli…

- O mama iși cauta fiica de 19 ani cu disperare. Tanara a disparut de trei saptamani, iar de atunci este de negasit. Maricica este de parere ca fata ei ar fi fost rapita și dusa la prostituție. Femeia a marturisit, in exclusivitate pentru Acces Direct, ca fiica ei a mai plecat o data de acasa, in septembrie.

- Andreea Balan nu mai vorbește cu tatal sau de mai bine de un an și jumatate, artista suparandu-se ca parintele sau a aparut prea des in presa și a dat declarații și despre viața ei privata. Sandel Balan a fost nevoit sa ia o pauza de la orice activitate, din cauza unei afecțiuni și ne-a […] The post…

- Un cantareț din Maramureș trece prin mare necaz. Viața de artist l-a ținut departe de familie și se pare ca fosta soție i-a pregatit o razbunare. Artistul e disperat dupa ce fetița sa de 10 ani a ajuns intr-un centru de plasament.

- O mama știe in adancul sufletului ei ca fiul sau traiește, insa in urma cu 31 de ani medicii de la maternitatea unde a nascut prematur i-au spus ca baiatul ei a decedat. Vali susține ca in toți acești ani a incercat sa-i dea de urma fiului sai, caci niciodata nu a acceptat faptul ca baiatul i-a murit.

- O fetița de 10 ani a fost lasata sa se joace pe o saltea pneumatica in apa, in Vama Veche. Luata de curenți aceasta a ajuns in zona graniței cu Bulgaria. Iata cum s-a sfarșit incidentul.