De mai bine de un an, o femeie susține ca nu iși poate vedea copiii pentru ca ar fi amenințata de tatal acestora. Barbatul, dar și mama lui ar fi speriat-o pe Lacramioara care s-a regugiat in casa parinților ei dupa desparțirea de concubin. Care este, de fapt, povestea ei și de la ce au pornit neințelegerile in cuplu.