- O mama iși cauta fiica de 19 ani cu disperare. Tanara a disparut de trei saptamani, iar de atunci este de negasit. Maricica este de parere ca fata ei ar fi fost rapita și dusa la prostituție. Femeia a marturisit, in exclusivitate pentru Acces Direct, ca fiica ei a mai plecat o data de acasa, in septembrie.

- Sarbatoare mare in familia lui Alex Bodi! Chaqueline, fiica lui cea mare, iși sarbatorește ziua de naștere, iar afaceristul i-a organizat o petrecere alaturi de familia lui in Spania. Alex Bodi a postat o fotografie cu micuța lui, dar și un mesaj emoționant cu ocazia aniversarii sale.

- Artistul Iulian Popovici și-a spus povestea de viața, in exclusivitate pentru Acces Direct. Cantarețul și-a gasit la varsta de 35 de ani sora pierduta, iar acum iși cauta și frații gemeni. Prin ce momente complicate a trecut interpretul și cat de greu i-a fost la orfelinat.

- Un scandal de proporții intre o mama și fiica ei de 16 ani a avut loc in direct. Adolescenta vrea sa se intoarca inapoi la iubitul pe care mama il acuza de proxenetism, la scurt timp dupa ce a fost adusa acasa. fata are la randul ei un copil de numai un an, iar mama ei se ingrijoreaza pentru soarta…

- O tanara de 18 ani și-a gasit sfarșitul, dupa ce s-a aruncat in gol de la etajul 12 al unui bloc din Cluj-Napoca. Copila a recurs la gestul extrem, din cauza unor probleme in familie, pe care nu a putut sa le depașeasca. Inainte de tragedie, tanara a postat pe rețelele sociale un mesaj de adio sfașietor. …

- Un echipaj SMURD a sosit la fața locului, dar intervenția a fost tardiva. Medicii au declarat decesul victimei. Conform ISU Dobrogea, in acest sezon estival 16 oameni au murit inecați in Marea Negra.

- Reacția Colegiului Medicilor: Medicii nu sunt sac de box pentru nimeni Foto: Arhiva / RRA "Medicii nu sunt sac de box pentru nimeni", transmite Colegiul Medicilor într-o scrisoare deschisa, publicata în urma incidentului produs zilele trecute la Spitalul Municipal…