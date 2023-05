Stiri pe aceeasi tema

- O mama nu are liniște și vrea sa o gaseasca pe fiica ei, dupa ce a lasat-o la un orfelinat. Felicia susține ca nu a mai vazut-o pe fata ei de mai bine de 33 de ani, asta pentru ca dupa moartea soțului ei nu a putut sa o creasca alaturi de ceilalți doi copii, totul din cauza problemelor financiare. Femeia…

- O nepoata este acuzata ca a pus ochii pe avere și le-a lasat in strada pe bunica și matușa sa. Alexandra, tanara acuzata, și-a spus propria versiune, marturisind ca, de fapt, Ana este cea care și-a lovit mama, de aceea batrana ar fi vrut sa vanda casa.

- O femeie nu are liniște de cand fiica ei a plecat de acasa cu fetița ei de 11 luni și nu s-a mai intors. Elena nu știe ce sa mai faca pentru a da de urma celor doua și se teme ca fata ei, in varsta de 19 ani, ar fi obligata se se prostitueze. Ce a marturisit femeia, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- O tanara iși cauta cu disperare sora pierduta. Nimic nu ii sta in cale. Face tot ce ii sta in putința sa rezolve cazul dispariției misterioase al surorii sale, dupa ce mama ei a lasat-o in spital la naștere.

- Doi parinți trec prin clipe grele! Ileana și Costica o cauta pe fiica lor de 5 ani. Ei sufera de dorul fetei și ar vrea sa primeasca un semn de viața din partea ei. De ce se tem cei doi. Ce a marturisit mama indurerata, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Doamna Constanța are o poveste de viața tulburatoare. Totul a inceput in anul 1989, atunci cand a nascut un baiețel, dar despre care i s-ar fi spus ca s-a stins din viața la doar cateva zile de la naștere. Femeia nu ar fi apucat nici macar sa-și stranga la piept bebelușul, pentru ca medicii ar fi gasit…

- Nela a nascut o fetița la doar 16 ani, insa a fost obligata sa iși lase copila in spital deoarece mama ei i-a spus ca nu o va primi in casa. Nela a cautat-o in tot acest timp pe fiica ei și a marturisit la Acces Direct ca pe aceasta o cheama Marina Jenica Artene și s-a nascut pe 14 februarie 1994.

- Un tata traiește cu dorul in suflet pentru ca este ținut departe de fetița lui. Catalin nu iși gasește liniștea și a povestit prin ce momente grele trece. Ce a marturisit barbatul, cu ochii in lacrimi, in exclusivitate pentru Acces Direct.