- Doi parinți trec prin clipe grele! Ileana și Costica o cauta pe fiica lor de 5 ani. Ei sufera de dorul fetei și ar vrea sa primeasca un semn de viața din partea ei. De ce se tem cei doi. Ce a marturisit mama indurerata, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Nașa se apara in fața acuzațiilor, dupa ce bunica ingrijorata a spus public ca fiica ei nu este lasata sa iși vada fetița dinn cauza ei. Ea o ingrijește pe copila de la cateva saptamani de viața. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Gabriela a vorbit cu ochii in lacrimi despre fetița ei, pe care nu a mai vazut-o de cand era bebeluș. Femeia susține ca fostul soț, tatal fetiței, a dat-o pe copila la un orfelinat din Spania, fara ca ea sa știe nimic. Au trecut 14 ani de atunci, iar Gabriela incearca acum sa-și gaseasca fiica.

- O mama nu are liniște de cand a aflat ca fiica ei a murit la trei zile dupa naștere. Femeia susține ca a adus-o pe lume pe fetița la termen. Ce au spus medicii atunci cand familia a cerut explicații. Elena trece prin momente grele de 18 ani. Ce a declarat, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Licuța, un tata din Vaslui, incearca de zeci de ani sa obțina o informație despre singurul sau copil care a disparut fara urma. Tanara a fost vazuta ultima data in urma cu 25 de ani in zona garii din Vaslui, iar de atunci parca ar fi inghițit-o pamantul. Tatal acesteia are mai multe ipoteze despre…

- O femeie din Bistrița Nasaud iși cauta fiica declarata moarta in spital. La scurt timp dupa naștere, medicii au anunțat ca s-a stins din viața și a fost incinerata. Mama nu crede aceasta poveste și iși cauta fiica, dorindu-și sa se faca dreptate.

- Ana suspecteaza ca unul dintre gemenii sai ar fi fost vandut. Totul s-a intamplat la cateva momente dupa ce a nascut, cand medicul a venit cu vești proaste pentru ea. Insa, femeia considera ca oamenii din jurul ei nu i-au spus adevarul in acel moment.

- Claudia și Vasile nu au liniște de 24 de ani, de cand femeia a nascut o fetița, insa medicii au anunțat-o a doua zi ca a murit. Cei doi parinți din Valcea au cerut explicații, insa nu au primit. Ce a aflat tatal cand a mers sa ceara sa vada trupul neinsuflețit al bebelușului. Mama este aproape convinsa…