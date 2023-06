Stiri pe aceeasi tema

- Bianca susține ca nu mai știe nimic de fiica sa de cand tatal copilei a intervenit intre cele doua. Dupa ce au divorțat, femeia a plecat in Spania, pentru a-și putea intreține fiica in varsta de 8 ani. Doar ca, potrivit spuselor ei, fostul soț a pacalit-o astfel incat micuța sa ramana in grija lui și…

- Fiul fostului antrenor de tenis a facut declarații in exclusivitate la Acces Direct și a marturisit relația pe care tatal sau o are cu fiica, dar și fosta lui soție. Mihai trece prin momente dificile, asta pentru ca susține ca fosta lui partenera impreuna cu fiica adoptiva, pe care a crescut-o vor sa…

- O mama nu mai are liniște inca din anul 1996, asta dupa ce a lasat-o pe fiica ei la orfelinat și a semnat ca aceasta sa fie infiata. Lidia a nascut in 1991 pe cand avea varsta de 14 ani, iar mama ei a fost cea care i-a spus sa nu pastreze fetița deoarece nu aveau condiții.

- O mama nu are liniște și vrea sa o gaseasca pe fiica ei, dupa ce a lasat-o la un orfelinat. Felicia susține ca nu a mai vazut-o pe fata ei de mai bine de 33 de ani, asta pentru ca dupa moartea soțului ei nu a putut sa o creasca alaturi de ceilalți doi copii, totul din cauza problemelor financiare. Femeia…

- Dupa ce Florentina a marturisit in exclusivitate la Acces Direct ca fiica ei adoptiva a decis sa plece de acasa la varsta de 14 ani și sa nu mai auda de ea, tanara a fost contactata de reporterii Acces Direct și a marturisit ca femeia care a crescut-o ar fi avut probleme cu alcoolul și ca de fiecare…

- Dispariție misterioasa! Nicușor a disparut la varsta de 16 ani, iar de atunci familia nu mai știe nimic de el. 5 iunie 1987 este ziua care a marcat viața familiei lui Nicușor, iar mama plange neincetat deoarece nu a mai primit niciun semn de viața de la copilul ei. Acesta a plecat fara sa spuna unde,…

- O femeie nu are liniște de cand fiica ei a plecat de acasa cu fetița ei de 11 luni și nu s-a mai intors. Elena nu știe ce sa mai faca pentru a da de urma celor doua și se teme ca fata ei, in varsta de 19 ani, ar fi obligata se se prostitueze. Ce a marturisit femeia, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- In 1988, doamna Ana a nascut o fetița, dupa ce inainte pierduse trei sarcini. Bucuria femeii insa a fost de scurta durata pentru ca, la nici doua zile de la naștere, medicii i-au spus ca bebelușul a murit.