Stiri pe aceeasi tema

- Lily susține ca nu mai știe nimic de frații sai de mai mulți ani. Femeia spune ca tatal sau ar mai avea trei copii cu o vecina, de care iși amintește din copilarie. Ba mai mult, cei trei nu ar fi pe numele sau, asta pentru ca și femeia era la randul ei casatorita.

- O mama nu mai are liniște inca din anul 1996, asta dupa ce a lasat-o pe fiica ei la orfelinat și a semnat ca aceasta sa fie infiata. Lidia a nascut in 1991 pe cand avea varsta de 14 ani, iar mama ei a fost cea care i-a spus sa nu pastreze fetița deoarece nu aveau condiții.

- Elena susține ca nu mai știe nimic de sora ei cea mai mare. Marinela ar fi fost lasata in spital, la doua saptamani de la naștere, asta pentru ca mama sa avea doar 13 ani cand a adus-o pe lume. Pe cand era o copila, sora femeii ar fi fost adoptata, deși cea care a nascut-o și-ar fi dorit, mai apoi,…

- Patru frați nu au liniște de o viața, asta pentru ca au fost parasiți de mama. S-au regasit ani mai tarziu, iar acum și-au unit forțele pentru a o cauta pe femeia care le-a dat viața. Ce a spus Floriana, una dintre surori, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Veronica are 57 de ani și traiește o drama de o viața, de cand nu mai poate sa iși gaseasca fratele. Femeia l-a vazut doar de cateva ori, pe vremea cand erau doar niște copii. De atunci, sufletul sau este rupt in bucați și are o dorința mare sa il readuca in viața ei.

- O tanara iși cauta cu disperare sora pierduta. Nimic nu ii sta in cale. Face tot ce ii sta in putința sa rezolve cazul dispariției misterioase al surorii sale, dupa ce mama ei a lasat-o in spital la naștere.

- O femeie nu iși gasește liniștea de o viața! Deși are un copil, Cristina trece prin momente grele și iși cauta parinții. Ea a fost parasita inca de cand era mica și traiește cu speranța ca intr-o buna zi iși va gasi familia pe care nu a avut-o niciodata. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Acces…

- Doamna Constanța are o poveste de viața tulburatoare. Totul a inceput in anul 1989, atunci cand a nascut un baiețel, dar despre care i s-ar fi spus ca s-a stins din viața la doar cateva zile de la naștere. Femeia nu ar fi apucat nici macar sa-și stranga la piept bebelușul, pentru ca medicii ar fi gasit…