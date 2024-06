Stiri pe aceeasi tema

- Mona locuiește de ani buni in Spania, impreuna cu fiica și mama ei. In urma cu un an, in luna februarie, a cunoscut un barbat din București de care s-a indragostit. Nu a durat mult, iar iubitul și-a dorit sa le fie alaturi, doar ca totul s-a transformat intr-un coșmar dupa doua zile. Ar fi devenit gelos…

- Scandal in familia celebrului manelist Florin Salam! Sora cantarețului a obținut un ordin de protecție impotriva fostului soț. Barbatul nu are voie sa se apropie, de asemenea, nici de copii!

- Au trecut cateva saptamani de la moartea lui Costel Corduneanu, dar dorul familiei sale este la fel de mare. Adrian Beleaua a ajuns la capatul puterilor și este copleșit de tot ce simte in aceste momente. S-a dus la mormantul fratelui sau, iar imaginile sunt dureroase!

- Ajuns la o varsta respectabila, Gheorghe susține ca nu mai are liniște din cauza fiului. Barbatul și-ar dori ca tatal lui sa vanda totul și s-ar fi ajuns inclusiv la amenințari. Gheorghe spune ca propriul copil este impotriva lui acum, dupa ce a vorbit, din nou, dupa mulți ani cu mama lui.

- Mariana și soțul ei au divorțat in 2022, dupa 37 de ani de casnicie. Femeia spune ca a ajuns la capatul puterilor, asta dupa ce barbatul ar fi dator la mai multe banci. Ar fi facut imprumuturi in numele lui, dar banii ar fi ajuns la doua vecine.

- Mama lui Gheboasa nu mai știe nimic de copiii ei de mai bine de 15 ani! Claudia a oferit detalii halucinante și a dezvaluit și din ce motiv nu l-a crescut pe artist. Ce a marturisit femeia, in excusivitate pentru Acces Direct.

SCANDAL intr-o familie din Teiuș: Femeie batuta și amenințata cu moartea de soț. Barbatul s-a ales cu ordin de protecție și dosar penal O femeie din Teiuș a fost batuta…

Tanara din Alba batuta de iubit: Agresorul s-a ales cu dosar penal și ordin de protecție Un barbat de 51 de ani, din localitatea Șard au anunțat polițiștii pentru ca fiica acestuia a fost agresata de catre propriul…