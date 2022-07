Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Vaida și-a propus sa slabeasca pana la vacanța cateva kilograme. In doar o saptamana, prezentatoarea de la „Acces Direct” a dat jos 3 kilograme. In curand, Mirela Vaida va pleca in vacanța alaturi de familia ei și iși dorește sa arate cat mai bine in costum de baie. Vedeta a inceput dieta și…

- Mirela Vaida are noi probleme, lucru care i-a ingrijorat teribil pe toți cei care o apreciaza. Prezentatoarea emisiunii Acces Direct de la Antena Stars le-a dezvaluit fanilor sai din mediul online natura problemelor de sanatate cu care se confrunta, de puțin timp. Ce a pațit la un ochi. Internauții…

- Ediția din seara aceasta de la Acces Direct continua cu inca un subiect de-a dreptul halucinant. Mama Cristiana a dezvaluit faptul ca dupa mai mulți ani de la divorț, fostul ei soț inca o cauta in miez de noapte la poarta și o amenința cu moartea. Mai mult decat atat, nici in timpul casniciei lucrurile…

- Zi mare pentru Alex Bodi! Afaceristul a ieșit astazi de sub control judiciar și a facut și primele declarații pe aceasta tema in exclusivitate la Acces Direct. Alex Bodi a marturisit ca aștepta aceasta veste de foarte mult timp și ca, din nefericire, iata ca verdictul judecatorilor a fost de partea…

- O controloare STB e acuzata de catre o tanara din București ca a fost lovita și injurata, asta dupa ce n-ar fi validat biletul. Problema insa era chiar aplicația in care victima incerca sa-și cumpere bilet, caci aceasta nu a funcționat. Controloarea nu a acceptat nicio scuza și a reacționat dur.

- Cantareața, actrița, prezentatoare de televiziune și, mai nou, gazda. Mirela Vaida a anunțat prin intermediul unei postari de Facebook ca iși lanseaza propriul podcast pe Youtube. „Vai’da Podcast” e noul proiect online al Mirelei Vaida. „Dragii mei prieteni, in curand dau drumul la podcast! Nu e un…

- Mirela Vaida și-a surprins fanii de pe rețelele sociale cu un anunț de zile mari. Prezentatoarea de la Acces Direct de la Antena Stars va gazdui o noua emisiune, in curand. Blondina este entuziasmata in privința noului proiect pe care l-a imbrațilșat. Despre ce este vorba. Mirela Vaida iși face propriul…

- O bunica și partenerul ei de viața sunt extrem de nemulțumiți de fantana din fața casei. Mai multe animale vin și se adapa de la fantana, iar acestea lasa mizerie in fața locuinței. Aceasta a discutat cu primarul localitații, iar nervos, acesta a lovit-o cu pumnul in fața, dupa cum susține ea.