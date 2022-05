Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Acces Direct, o prietena a invațatoarei, care a fost abuzata și sechestrata de soțul influent, a facut declarații cutremuratoare. Femeia susține ca Daniela a trecut prin clipe de coșmar, dupa ce barbatul și-a facut amanta.

- Acuzații fara precedent la adresa unei mame. Tatal Laurențiu susține ca cei doi copii ai sai au fost otraviți cu suplimente alimentare de catre mama copiilor sai. Mai mult de atat, femeia le-ar fi dat și sedative celor mici, fetiței de 4 ani și baiatului de 7 ani.

- Noi informații legate de tanara americanca care ar fi fost sechestrata de catre frații Tate. Potrivit surselor Acces Direct, ea a venit din America in Romania in urma cu o saptamana, asta dupa ce a avut discuții pe social media cu Tristan Tate.

- Daniela a ajuns sa fie harțuita de un medic fals in mediul online, dupa ce a facut greșeala de a-i raspunde la mesaje și apeluri video. Femeia nu și-a dat seama ce intenții are barbatul și a ajuns sa intre in vorba cu el, crezand ca acesta o s-a ajute din punct de vedere medical. In scurt timp, și-a…

- Un ucrainean a fost gasit de graniceri intre bagajele unei femei cu doi copii care voia sa paraseasca tara din cauza ororilor razboiului. In urma verificarii facute de granicerii care l-au descoperit pe barbat ascuns chiar intr-o cutie pentru copii (era folosita pentru depozitarea unor lucruri ale copiilor,…

- O femeie din Ucraina a fost nevoita sa-și lase in spate munca de o viața și soțul. In exclusivitate pentru Acces Direct, Ludmila a dezvaluit prin ce momente de groaza a trecut alaturi de copilașii ei din cauza razboiului. Cu ochii in lacrimi, mama refugiata spera ca totul va fi bine.

- Un barbat din Suceava s-a prezentat la granița, cu dorința de a pleca la razboi in Ucraina. Individul a luat decizia dupa ce s-a certat cu soția. Odata ajuns in fața polițiștilor de frontiera, aceștia au observat ca era și baut.

- Echipele Salvați Copiii Romania sunt pe teren, in proximitatea punctelor de frontiera cu Ucraina, și acorda asistența umanitara copiilor și familiilor acestora care se refugiaza din calea razboiului. Echipa locala a filialei din Suceava și voluntarii Salvați Copiii Romania au ramas pe teren, la punctul…