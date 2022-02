Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai multe cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 fata de ultima raportare sunt in Bucuresti – 2.948 si in judetele Cluj – 1.508, Timis – 1.420, Ilfov – 836, a informat, sambata, Grupul de Comunicare Strategica. Valori mari s-au mai inregistrat in judetele Brasov – 817, Iasi – 781 si Bihor – 764.…

- Maria, fetita de 11 ani care a fost ranita pe data de 13 ianuarie de o masina de politie pe bulevardul Laminorului din Bucuresti, a fost operata la Spitalul Grigore Alexandrescu din Capitala la piciorul drept. Ea a fost externata, iar starea este buna, a declarat purtatorul de cuvant al Spitalului Grigore…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, a explicat cum au intervenit echipahele SMURD la accidentul din Capitala, in care a murit o fata de 13 ani. Arafat spune ca la fața locului s-au deplasat trei echipaje medicale cu cel mai inalt nivel de pregatire. Totodata, el a confirmat…

- Moartea fulgeratoare a Raisei, fetița de doar 13 ani, care a fost ucisa chiar pe trecere de prietoni de catre un agent de Poliție a indoliat intreaga țara. Astazi, sute de oameni au ieșit revoltați in strada , astfel ca au mers in fața Secției 5 a Poliției din Capitala unde și-au facut vocea auzita,…

- Potrivit DSP București, Capitala a inregistrat, astazi, o valoare de 3,32 de cazuri de infectare cu COVID-19 la mia de locuitori. O ședința a Comitetului Muncipal pentru Situații de Urgența (CMSU) va avea loc in aceasta dupa-amiaza, de la ora 15:00. In cadrul acestei ședințe se vor lua, cel mai probabil,…

- In varsta de 52 de ani, Maria Buza e una dintre cele mai cunoscute actrițe din Romania. E fericita pe plan profesional, dar și personal. Acum, in preajma sarbatorilor de iarna, vedeta se reunește cu toata familia la țara, acolo unde s-a mutat de cateva luni. A vrut sa scape de agitația din Capitala,…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare anti-COVID, medicul Valeriu Gheorghita, afirma ca saptamana trecuta, numarul persoanelor care au primit prima doza de vaccin a scazut cu 15% fata de saptamana anterioara. In ceea ce priveste vaccinarea elevilor in scoli, Gheorghita a aratat ca sunt vaccinate…