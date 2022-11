Stiri pe aceeasi tema

- O mama din Iași a transmis un apel disperat pentru parinți! Femeia susține ca fiica ei a fost atacata și agresata de un individ periculos pe strada, in centrul orașului. Zeci de copii ar fi fost victimele agresorului. Barbatul a fost identificat și dus la poliție, insa in aceste momente se afla in libertate.

- Un barbat de 39 de ani este cercetat penal, sub control judiciar, deoarece și-au uitat pistoalele intr-un autobuz din Galați. Armele nu sunt letale, dar sunt supuse autorizarii. Incidentul a avut loc pe 23 septembrie 2022. Secția 4 Poliție Galați a fost sesizata, prin apelul unic de urgența 112, despre…

- Tribunalul Maramures a admis, in data de 04.10.2022, propunerea Parchetului de pe langa Tribunalul Maramures de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile, incepand cu data de 4 octombrie 2022, si pana in data de 2 noiembrie 2022 inclusiv, a unui inculpat cu antecedente penale, in varsta de…

- Consilierul de la o primarie din Botoșani este acuzat de crima de parinții unui barbat pe nume Catalin. Oamenii susțin ca fiul lor, un barbat de 42 de ani, nu a murit in urma unui accident, ci in urma unei maini crminale. Patru copii au ramas fara tata.

- Un barbat din Florida a fost arestat dupa ce a vrut sa cumpere o fetița de 8 ani de la mama ei pentru suma de 100.000 de dolari, dintr-un magazin alimentar, potrivit poliției. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Bunica minorei de 10 ani care ar fi fost abuzata de catre concubinul mamei sale e șocata și nu-i vine sa creada ce s-a intamplat. Femeie e distrusa dupa ce a aflat prin ce chinuri groaznice a fost nevoita sa treaca nepoata sa. Mai mult de atat, ea susține ca ar fi fost batuta de principalul suspect.