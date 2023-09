Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Poliției orașului Sangeorz-Bai au fost sesizați despre producerea unui eveniment rutier pe un drum comunal in Rodna, soldat cu decesul unei femei. Aceasta cazuse din remorca unei autoutilitare. La fața locului au intervenit de urgența echipaje de pompieri și de prim-ajutor, dar…

- Petre il acuza pe un fost jurist ca a luat bani de la mama lui, pentru a falsifica actele pe baza carora urma sa se imparta moștenirea. Aurel Pandelea, cel la adresa caruia au fost aduse aceste acuzații, spune ca nu s-a ocupat de acele documente și ca barbatul nu a facut altceva decat sa ii strice imaginea.

- Sandu Valentin, comandor in rezerva, a declarat ca scafandrii Marinei Romine isi risca viata in misiunile de deminare deoarece Romania nu dispune de nave specializate. Acesta sustine ca trimiterea scafandrilor pentru a interveni manual in actiunile de deminare ar trebui sa fie ultima modalitate de interventie.…

- Trei persoane au murit și o a patra este in stare grava, dupa o masa in familie, in care au consumat ciuperci otravitoare. Preparatele au fost pregatite de o femeie, care este acum cercetata de autoritați, fiind suspectata ca a oferit preparatele doar unora dintre invitații sai la masa - socrilor sai…

- Violeta a ajuns sa doarma intr-un foișor, dupa ce a fost alungata de soacra, impreuna cu cei cinci copii. Femeia a marturisit ca mama soțului ei a facut tot posibilul ca ea sa fie evacuata din casa. Și cumnatul ei ar fi fost implicat in proces și s-a aluat cu mama sa, impotriva Violetei.

- O femeie duce o batalie cu tatal ei vitreg pe moștenire. De ce a ajuns aceasta sa traiasca intr-un cort, la marginea unei paduri, cu fiul ei și de ce il acuza pe tatal vitreg ca a falsificat acte importante, a spus chiar ea, in urma cu puțin timp, la Acces Direct.

- Tragedie uriașa in Mamaia! Noaptea de marți spre miercuri a adus și o drama, conform autoritaților locale, pe litoralul romanesc. Conform unui comunicat emis de Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta, in jurul orei 4, in aceasta dimineața, a fost anunțat la numarul de urgența 112 faptul ca…

- Angelica și-a dorit atat de mult sa devina mama, dar bucuria i-a fost umbrita de moartea copilului. Femeia ii acuza pe medici de neglijența și spune ca din aceasta cauza, micuțul a fost declarat decedat la doar 7 luni. Angelica mai spune ca in toata aceasta perioada, doctorii i-a spus ca nu este nimic…