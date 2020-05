Stiri pe aceeasi tema

- O camera de luat vederi montata pe un bloc din Piatra Neamț a surprins o talharie, a carei victima a fost o femeie in varsta, care mergea pe strada cu nepotul de doi ani. Pe filmare, femeia se vede ținand copilul de mana, mergand incet, pe o alee dintre blocuri. La un moment dat, din spate, se vede…

- Starea de urgenta si carantina poate fi dificila pentru multi oameni, iar acest lucru se observa cel mai bine acasa, prin modul in care raspund la anumite situatii. Un exemplu concret este o femeie din Constanta, care pe langa faptul ca este deranjata de tinerii care merg cu masinile prin cartier, cat…

- Un jaf armat a avut loc ieri, in plina zi, intr-un sat din raionul Hincești. O femeie s-a pomenit cu un strain mascat in propria casa, care a amenințat-o cu un pistol in fața fiului de 5 ani, a matratat-o și i-a luat toți banii și bijuteriile din aur. Informația a fost confirmata pentru UNIMEDIA de…

- Simturile noastre detecteaza temeri si/sau oportunitati iar instinctele ne ajuta sa gasim solutii de adaptare continua, in dorinta fiecaruia de a merge mai departe. Facem lucruri pe care le-am uitat! Facem lucruri normale! Facem lucruri la care nici nu ne-am gandit! Vom face lucruri la care nici nu…

- Cantareata italiana Gianna Nannini a anuntat marti un concert virtual, in streaming, de la domiciliul ei, pentru a lupta contra "solitudinii" impuse de masurile de securitate hotarate de autoritati pentru a stopa epidemia, potrivit AFP."Ceea ce este teribil cu acest virus, este singuratatea.…

- MAMA. Primul și cel mai frumos cuvant. Cel mai cald gand. Mama, de cele mai multe ori ne aduce la viața și renunța la tot ce era ea și la ce ar fi putut ajunge pentru a ne avea pe noi. Ne imprumuta chipul ei și ne umple sufletele cu comori numai de ea știute, pe care le descoperim, pe rand, pana ne…

- Un accident de circulație a avut loc în aceasta dimineața, la Tiraspol. O femeie și fiica sa de 8 ani au fost spulberate de o mașina, în timp ce se traversau strada, pe o trecere de pietoni nesemaforizata. Victimele accidentului au fost preluate de o ambulanța. Mama, în…