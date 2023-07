Stiri pe aceeasi tema

- O femeie nu știe ce sa mai faca dupa moartea tatalui ei. Ioana a ramas fara moștenirea lasata de parinți dupa decesul acestora. Ea nu a primit niciun ban, dupa ce frații ei au vandut casa parinteasca.

- O femeie duce o batalie cu tatal ei vitreg pe moștenire. De ce a ajuns aceasta sa traiasca intr-un cort, la marginea unei paduri, cu fiul ei și de ce il acuza pe tatal vitreg ca a falsificat acte importante, a spus chiar ea, in urma cu puțin timp, la Acces Direct.

- Gabriela și Cristi sunt la un pas de a ajunge in strada, dupa ce in 2017, au dat un avans pentru un apartament. Locuința trebuia sa fie finalizata in 2019, dar nici in prezent nu este gata. Cei doi spun ca au fost pacaliți de dezvoltatorul imobiliar.

- Bunica Maria nu mai are liniște de cand i-a dat toții bani stranși in cei 70 de ani nepoatei sale, despre care spune ca ar fi pacalit-o. Batrana urma sa iși cumpere o locuința, iar tanara s-a oferit sa o ajute, dar, de fapt, ar fi trecut casa pe numele ei, iar mai apoi a rupt legatura cu bunica sa.

- Elena traiește o drama de cand nu și-a mai vazut copilul. De la o luna de la naștere, femeia nu știe ce s-a intamplat cu bebelușul, dupa ce ar l-ar fi lasat in grija medicilor. Elena spune ca micuțul i-a fost vandut unei colege de salon, dar nu are nicio dovada, pentru a demonstra acest lucru.

- O femeie care, in urma cu 7 ani a ramas vaduva, susține ca a fost la un pas de a ramane fara casa. Totul a inceput in 2020, atunci cand un consilier județean și finul sau i-au propus sa se mute mai aproape de sat, avand in vedere ca locuința se afla intr-o padure din județul Neamț.

- Elena susține ca nu mai știe nimic de sora ei cea mai mare. Marinela ar fi fost lasata in spital, la doua saptamani de la naștere, asta pentru ca mama sa avea doar 13 ani cand a adus-o pe lume. Pe cand era o copila, sora femeii ar fi fost adoptata, deși cea care a nascut-o și-ar fi dorit, mai apoi,…

- Ana se teme ca va fi data afara din casa de soț. Femeia are trei copii, de 10, 6 și 5 ani. Iși dorește ca partenerul ei de viața sa nu o mai amenințe și sa o lase sa ii creasca in liniște pe cei mici. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Acces Direct.