- O femeie nu are liniște de cand fiica ei a plecat de acasa cu fetița ei de 11 luni și nu s-a mai intors. Elena nu știe ce sa mai faca pentru a da de urma celor doua și se teme ca fata ei, in varsta de 19 ani, ar fi obligata se se prostitueze. Ce a marturisit femeia, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- In 1988, doamna Ana a nascut o fetița, dupa ce inainte pierduse trei sarcini. Bucuria femeii insa a fost de scurta durata pentru ca, la nici doua zile de la naștere, medicii i-au spus ca bebelușul a murit.

- Doamna Constanța are o poveste de viața tulburatoare. Totul a inceput in anul 1989, atunci cand a nascut un baiețel, dar despre care i s-ar fi spus ca s-a stins din viața la doar cateva zile de la naștere. Femeia nu ar fi apucat nici macar sa-și stranga la piept bebelușul, pentru ca medicii ar fi gasit…

- Un barbat trece prin clipe de coșmar de cand a incercat sa salveze o femeie. Fodor nu are parte de zile liniștite și este amenințat cu moartea. Ii este teama sa mai iasa din casa. Povestea șocanta, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Ioana a fost alungata de soț din casa, dar și de fiica, și de mama ei. Femeia care spune ca a ajuns sa doarma sub cerul liber susține ca e greu incercata de soarta. Marturisește ca este ingenuncheata de durere, pentru ca, dupa o viața dedicata in totalitate familiei, a ajuns sa traiasca pe strazi.

- Mihaela, in varsta de 55 de ani, are trei copii și șase nepoți, insa nu se simte implinita pe deplin pentru ca nu are liniște de 30 de ani, de cand și-a vazut pentru ultima oara tatal. Femeia nu a avut ocazia nici sa il aiba aproape pe fratele ei. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- S-a aflat cine ar fi fost in spatele planului de abandona mașina Casandrei in Belgia. Cum se apara Iosif in fața acuzațiilor, dar și cum a procedat pentru a-și indrepta fapta. Pe cine arunca barbatul vina. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Poate parea destul de greu de crezut, insa Ana a fost jefuita de propria ei mama! De ce o suspecteaza pe femeia care i-a dat viața. Ea și soțul ei au pus cap la cap cateva detalii ale jafului și au ajuns la o concluzie șocanta. Cei doi au ramas fara banii stranși o viața.