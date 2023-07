Stiri pe aceeasi tema

- O femeie nascuta la un spital din Constanta doreste sa cunoasca membrii din familia ei biologica.Aceasta face un apel pe pagina The never forgotten Romanian children Copiii niciodata uitati ai Romaniei, unde sute de copii adoptati in strainatate incearca sa si gaseasca parintii biologici. Nu stiu aproape…

- Dupa ce bunica Maria și-a acuzat nepoata ca a lasat-o pe drumuri și i-a luat toți banii, familia care a primit suma respectiva face lumina. Danuț și mama acestuia sunt rude cu Aurora, verișoara tatalui bunicii Maria, de la care batrana a vrut sa cumpere o casa. Doar ca, nepoata sa, Valentina, a fost…

- La varsta de 16 ani, Cristina a aflat ca mai are o sora vitrega, insa nu a reușit s-o gaseasca pana acum. Cristina nu știe multe lucruri despre sora ei, insa susține ca aceasta seamana destul de bine cu tatal ei care a decedat pe cand avea varsta de noua ani.

- Paulina a pornit pe urmele tatalui sau care a disparut in urma cu 25 de ani, iar tanara susține ca nu l-a vazut niciodata. Barbatul ar fi fugit cu alta femeie pe care chiar mama ei a adus-o in casa deoarece nu avea unde sa stea. Paulina susține ca tatal ei s-ar numi Ion Cloșca și este din Buzau.

- Miercuri, 03 mai, Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizați de catre o femeie, cu privire la faptul ca, fiica sa Lacatoș Maria, in varsta de 43 de ani, a plecat voluntar in data de 12 februarie a.c. și pana in prezent nu a revenit. Totodata, femeia a mai relatat faptul ca Lacatoș…

- O femeie nu are liniște și iși cauta fratele de mai bine de 5 ani! Barbatul a disparut in mod misterios, cand se afla acasa alaturi de mama lui și un frate. Ce știe Florica cu privire la cele intamplate. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Costica a trait cu dorul in suflet toata viața, asta pentru ca a fost abandonat de mama intr-un orfelinat pe vremea cand avea numai trei ani. Barbatul o cauta pe femeia care i-a dat viața de mai bine de 40 de ani. El ar fi fost lasat pe „mainile statului” pentru un iubit.

- AJUTOR… O femeie iși cauta familia in județul Vaslui. S-a nascut pe 21 septembrie 1971 și a primit numele Lita Captar. Mama ei se numea Aracla Captar și a avut o sarcina gemelara, insa unul dintre copii a murit la naștere. Imediat ce a vazut lumina zile, Lita a fost dusa la Casa de copii […] Articolul…