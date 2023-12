Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a transmis un apel disperat la Acces Direct. Cristinel a plecat de acasa, iar de atunci nu a mai venit acasi niciodata. Barbatul a disparut fara urma, iar mama lui il cauta cu disperare. Iata unde a fost Cristinel ultima data!

- Nuțu, pe numele sau real, Curic Ioan este de negasit de doi ani. Barbatul lucra la o stana de oi și ar fi ținut captiv de patronul sau, astfel ca nu ar mai avea acces la familia sa. Fratele și cumnata sa il cauta cu disperare, dar nu mai știu nimic despre el.

- Cazul șocant cu femeia care a fost incendiata a șocat o țara intreaga! Acum s-a aflat motivul șocant al crimei din Crangași. Iata ce voia, de fapt, nepotul femeii, conform informațiilor transmise de Doina Stana, reporterul Acces Direct! Barbatul o urmarea de doua saptamani.

- Politiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara efectueaza cautari in vederea depistarii unui barbat in varsta de 64 de ani din Hunedoara, care a fost dat disparut de fiica stabilita in Germania. Femeia nu mai știe nimic de tatal sau de opt ani. „La data de 2 noiembrie 2023, o femeie…

- De 30 de ani traiește o adevarata suferința, iar mama ei nu vrea sa ii spuna adevarul. Elena a apelat la Acces Direct pentru a-și gasi tatal, pe care l-a vazut ultima data la varsta de 7 ani. De atunci, barbatul a disparut fara urma din viața ei. Au trecut 30 de ani, iar Elena continua sa il caute pe…

- Stelica a fost dat disparut de 4 ani. Barbatul este de negasit din anul 2019! Sora acestuia, Garofița, și cumnatul lui, Dumitru, il cauta cu disperare și au apelat la ajutorul autoritaților. Iata ce au transmis cei doi!

- Astazi, in jurul orei 17.00, Poliția Orașului Simeria a fost sesizata de o femeie de 51 de ani, din Simeria, cu privire la faptul ca, in momentul in care a revenit de la serviciu, a observat ușa locuinței intredeschisa și a surprins un barbat de 47 de ani (fostul concubin) in locuința. Acesta a incercat…

- Cand avea doar 16 ani, Mariana a adus pe lume o fetița care, din ce iși amintește ea, era perfect sanatoasa. Dupa o saptamana insa, tanara mama ar fi fost anunțata ca bebelușul ei s-a stins din viața, dar nu i s-a dat un motiv al decesului. Instinctul matern ii spune insa femeii ca fata ei traiește.