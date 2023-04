Stiri pe aceeasi tema

- Dispariție misterioasa! Nicușor a disparut la varsta de 16 ani, iar de atunci familia nu mai știe nimic de el. 5 iunie 1987 este ziua care a marcat viața familiei lui Nicușor, iar mama plange neincetat deoarece nu a mai primit niciun semn de viața de la copilul ei. Acesta a plecat fara sa spuna unde,…

- O femeie de 50 de ani din comuna Pietroșița este de negasit de aproape o saptamana! Anghel Constanța a disparut de casa, joi, 23 martie, iar de atunci familia nu mai știe nimic de ea. Potrivit autoritaților, femeia nu are niciun act asupra ei. In ziua dispariției era imbracata cu o geaca roz, blugi…

- O femeie nu are liniște de cand fiica ei a plecat de acasa cu fetița ei de 11 luni și nu s-a mai intors. Elena nu știe ce sa mai faca pentru a da de urma celor doua și se teme ca fata ei, in varsta de 19 ani, ar fi obligata se se prostitueze. Ce a marturisit femeia, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Ionuț iși cauta cu disperare fratele care nu mai este de gasit inca din 1996. Tatal lor i-a dat afara din casa pentru a merge la mama lor, astfel ca cei doi au mers in Gara la Roșiori, acolo unde au dormit, iar cand s-au trezit au observat ca fratele lui nu mai este, iar de atunci nu știe nimic despre…

- Doamna Constanța are o poveste de viața tulburatoare. Totul a inceput in anul 1989, atunci cand a nascut un baiețel, dar despre care i s-ar fi spus ca s-a stins din viața la doar cateva zile de la naștere. Femeia nu ar fi apucat nici macar sa-și stranga la piept bebelușul, pentru ca medicii ar fi gasit…

- Un copil a disparut de 17 ani. Vasilica ar fi fost rapit de „omul cu bomboane”, chiar din apropierea blocului in care locuia. Familia il cauta cu disperare. Mama baiatului nu are liniște din anul 2006 și nu știe ce sa mai faca pentru a afla ceva despre fiul ei. Ce a marturisit Angela, in exclusivitate…

- Mihaela, in varsta de 55 de ani, are trei copii și șase nepoți, insa nu se simte implinita pe deplin pentru ca nu are liniște de 30 de ani, de cand și-a vazut pentru ultima oara tatal. Femeia nu a avut ocazia nici sa il aiba aproape pe fratele ei. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Politistii din Comarna au fost solicitati de o femei sa ii gaseasca sotul, 69 de ani, care a plecat de acasa si nu s-a mai intors. La momentul disparitiei, acesta purta o geaca neagra, pantaloni negri cu o dunga laterala, un pulover portocaliu, un fes rosu si era incaltat cu o pereche de ghete maro.…