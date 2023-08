Stiri pe aceeasi tema

- Momente de relaxare și rasfaț pentru Mirela Vaida! Indragita prezentatoare de la Acces Direct și soțul ei au decis sa se bucure alaturi de cei trei copii ai lor intr-o vacanța de vis la Disneyland Paris. Cei doi au luat avionul inca de la primele ore ale dimineții și se bucura de experiențe care mai…

- Polițiștii au fost chemați sa intervina, prin apel la 112, in comuna Plopiș, in data de 1 august. O femeie a reclamat ca soțul de 56 de ani, din aceeași localitate, a consumat alcool și a amenințat-o, incalcand masurile impuse prin ordinul de protecție emis de Judecatoria Șimleu Silvaniei. In aceeași…

- Nicoleta este mama a șapte copii și spune ca unul dintre vecini incearca mereu sa provoace discuții. Barbatul i-ar fi jignit-o pe fata Nicoletei și i s-ar fi pus in fața, atunci cand a vrut sa se indrepte catre locuința mamei.

- Elena și-a pierdut soțul in urma cu un an și jumatate și spune ca barbatul nu suferea de nicio boala. Decesul s-a produs brusc, iar soțul ei a lasat in urma șase copii, care au aflat mult mai tarziu ce s-a intamplat cu parintele lor.

- Victoria spune ca a venit de urgența in Romania, dupa ce a aflat ca vecinii au intrat in curtea ei și i-au taiat o parte din pomi și au mutat gardul. Femeia spune ca nu a avut conflicte in trecut cu familia respectiva și ca i-au promis bani, in speranța ca Victoria nu va sesiza poliția.

- Eugenia și soțul sau spun ca sunt la un pas de a ajunge in strada, dupa ce mama barbatului i-a alungat din casa. Cei doi au impreuna patru copii și susțin ca au investit in locuința, care, de fapt, nu i-ar aparține soacrei.

- Un tata susține ca baiatul lui ar fi fost lovit de fosta partenera. Ionuț, așa cum s-a prezentat la Acces Direct, spune ca femeia ar fi incercat sa se razbune pe copii, dupa ce a decis sa se desparta de ea, de aici și furia mamei celor trei copii.

- Cristina ar fi fost batuta de patronul ei in urma cu cateva zile, dupa ce femeia i-a spus ca vrea sa iși dea demisia. De doi ani, lucra ca vanzatoare la un supermarket, perioada in care a inceput și coșmarul. De atunci, a trait cu teama ca ar putea pați ceva. In prezent, femeia este in stare grava,…