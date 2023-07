Stiri pe aceeasi tema

- Elena nu are liniște și vrea sa se faca dreptate, dupa ce a fost lasata fara moștenirea familiei, chiar daca autoriațile au decis ca totul sa se imparta egal. Matușa femeii nu s-a mulțumit și a vandut locuința. Povestea cu lux de amanunte, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Doua autoturisme in care se aflau sase persoane au intrat in coliziune, vineri dimineața, in localitatea Zorile din judetul Giurgiu, relateaza Agerpres.In urma impactului puternic, o fetita in varsta de noua ani și trei femei, dintre care una insarcinata, au fost ranite.„Echipele de salvatori au constatat…

- Scandal și impușcaturi, la miezul nopții, la Catamaraști. Copii ingroziți, vecini inlemniți de frica Noaptea trecuta, in jurul orei 23:30, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Botoșani au fost sesizați prin apel 112, cu privire la faptul ca in fața locuinței sale, din comuna Mihai Eminescu, are…

- Un barbat a fost condamnat la 16 ani de inchisoare pentru omor calificat, dupa ce in anul 2020 a provocat un groaznic accident rutier pe autostrada A1, omorand o femeie, in varsta de 25 de ani, și pe fetița sa de doar un an și 10 luni, conform Clujust.ro.

- Fanica a avut 9 copii, dintre care doar 3 mai sunt in viața. Femeia incearca sa afle ce s-a intamplat cu una dintre nepoatele sale. Andreea avea 2 ani și 8 opt luni cand a fost internata in spital pentru o banala raceala. De atunci au trecut 22 de ani și nici urma de fata.

- Astazi, 08 iunie a.c., in jurul orei 05.00, polițiștii din Vișeu de Sus, au fost sesizați prin apel 112 de catre o femeie de 35 de ani din oraș, cu privire la faptul ca, in jurul orei 04.47, in timp ce iși desfașura activitatea in incinta unui local, ar fi fost amenințata cu un cuțit de catre o persoana…

- Un accident mortal a avut loc in dreptul stației de metrou Laminorului din Capitala. Victima este o femeie in varsta. Din primele informații, victima este o femeie in varsta care ar fi traversat strada in fuga pe culoarea roșie a semaforului. O femeie in varsta a fost izbita in plin de o mașina Martora…