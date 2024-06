In ediția din aceasta seara in platoul Acces Direct a sosit o doamna care spune ca are datorii la intreținere de peste 30.000 de euro. Aceste datorii nu ar fi ale ei, ci ale familiei și bunicii, cea care i-a lasat moștenire apartamentul in care locuiește. Problema acestei doamne este ca s-ar putea sa ramana pe strazi pentru ca spune aceasta, cei de la administrația blocului au dat-o in judecata și risca sa piarda acest apartament.