Stiri pe aceeasi tema

- In cazul uciderii lui Adrian Kreiner a aparut o noua persoana controversata! Un infractor internațional ar putea sa fie complice in acest caz. Iata cine este Ilie și cum i-ar fi ajutat pe cei trei criminali, in acest caz. Ilie a fost acuzat in Statele Unite ale Americii!

- Ancheta in cazul crimei lui Adrian Kreiner continua cu informații șocante! Primul jurnalist care a ajuns la locul crimei face dezvaluiri despre ce a vazut in primele ore in care s-a aflat ca omul de afaceri a fost ucis. Jurnalistul a facut lumina in cazul unor presupuneri aparute ulterior.

- Acesta este barbatul care a fost dus la audieri in cazul uciderii lui Adrian Kreiner, omul de afaceri din Sibiu ucis in propria casa.In aceasta dimineața, au fost facute verificari la doua adrese din Timișoara, acolo unde anchetatorii aveau banuiala ca s-ar afla persoane care ar face parte din cercul…

- Noi informații in cazul crimei de la Sibiu au aparut astazi, cele mai recente vorbind despre primul suspect in cazul morții lui Adrian Kreiner. Conorm datelor, acesta a fost dus la audieri, și s-a aflat și identitatea sa.

- Polițiștii continua ancheta in cazul crimei lui Adrian Kreiner. Omul de afaceri din Sibiu a fost ucis in propria casa, iar pana in acest moment, nicio persoana nu a fost arestata. Insa, oamenii legii au chemat la audieri o persoana care ar putea sa faca lumina in acest caz.

- Milionarul din Sibiu batut zeci de minute de trei barbați care i-au intrat in casa aflata la cateva sute de metri de reședința prezidențiala a murit la spital. Crima care a zguduit lumea afacerilor din Ardeal, in care barbatul era cunoscut pentru investițiile in criptomonede, dar și pentru pasiunile…

- Crima din comuna Manoleasa, județul Botoșani, care a avut loc in urma cu cateva zile a șocat o țara intreaga. O mama si fiica ei au fost gasite moarte intr-o casa parasita. Iata cine este principalul suspect in cazul dublei crime!

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta continua cercetarile specifice in cazul crimei de la Mangalia In dosar, principala suspecta este o tanara ndash; Loredana Atanasoaie ndash; suspectata ca si a ucis prietena din copilarie, pe Alina. Victima a fost ucisa si bagata intr…