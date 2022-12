Stiri pe aceeasi tema

- Planul Roșu de Intervenție a fost activat in data de 3 decembrie 2022, la Spitalul de Copii „Louis Țurcanu” din Timișoara. Medicii și asistentele au observat o degajare mare de fum. Aceasta intervenție a implicat 30 de pompieri. patru autospeciale, doua scari. Un numar de 86 de persoane, dintre care…

- ISU Timis a activat, sambata dimineata, Planul Rosu de Interventie la Spitalul de Copii „Louis Turcanu” din Timisoara, in urma degajarii de heliu de la un aparat RMN. Inițial, s-a crezut ca este vorba de fum, dar dupa cercetarea aparatului s-a contatat ca este vorba de heliu, in realitate, care provenea…

- Un copil de 7 ani le-a scris o scrisoare de mulțumire medicilor de la Spitalul de Urgența din Cluj-Napoca, pentru ca i-au „pus degetul la loc” dupa ce și l-a zdrobit cu un lemn, dar și pentru modul in care l-au tratat.

- Un nou caz din seria ”Furt de copii” a fost prezentat la Acces Direct. O mama pe nume Maria susține ca i-a fost furat copilul, al șaselea, dupa naștere. Femeia susține ca nici nu și-a vazut bebelușul și i s-a spus ca a murit, dar nu i-a fost dat trupul lui neinsuflețit. Dupa mai mulți ani, ar fi aflat…

- Tribunalul Galați a ridicat interdicția exercitarii profesiei pentru cinci din cei șapte medici de la Spitalul de Urgența din Galați anchetați pentru ucidere din culpa. Aceștia sunt acuzați ca au ținut in frig un pacient, l-au plimbat intre spitale și nu i-au acordat la timp tratament medical.

- Fetița in varsta de doar o luna din Vrancea, care a ajuns in stare grava la spital dupa ce ar fi fost ințepata cu foarfeca in cap de sora mai mare, a murit la Spitalul de Urgența pentru Copii “Grigore Alexandrescu”. Bebelușul a ajuns marți cu elicopterul in Bucuresti, insa doctorii au fost inca de […]

- Acest articol este o acțiune umanitara finanțata și publicata de Fundația Ringier. Toate cazurile sprijinite de aceasta pot fi gasite pe site-ul www.ajutacopiii.ro . Alin-Gabriel Amariei (14 ani), din comuna Castelu, județul Constanța, este, de aproape zece ani, prins intr-o teribila lupta pentru supraviețuire.…

- O operatie extrem de complicata a fost efectuata la Spitalul de Urgenta al judetului Targu Mures. O echipa de chirurgi a reamplasat mana unui barbat, care si-a taiat-o intr-un accident de munca. Interventia a durat zece ore.