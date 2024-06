Stiri pe aceeasi tema

- La data de 27 mai in jurul orei 01:15, polițiștii din cadrul Poliției orașului Vicovu de Sus, in timp ce efectuau serviciul de indrumare, supraveghere si control al traficului rutier, cu autospeciala de poliție pe strada Calea Bucovinei au oprit pentru control un autoturism ce circula in mod sinuos,…

- Un șofer s-a trezit cu mașina distrusa dupa ce a parcat-o intr-o intersecție de strazi din cartierul clujean Gheorgheni.Din imagini se pot observa zeci de zgarieturi lasate pe automobil, pe partea din stanga a mașinii. Acestea au fost facute cel mai probabil cu un obiect ascuțit, de catre o persoana…

- Un control in trafic, care a fost efectuat pe un drum din Neamt de Poliție si Registrul Auto Roman, a starnit o reactie violenta a conducatorului auto, acesta distrugandu-si masina in fața oamenilor legii.

- Incident tragic petrecut marți seara, la Lugoj, unde o femeie a murit in timp ce mergea pe strada, lovita fiind de o mașina proiectata pe trotuar. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa.

- Un accident de circulație a avut loc in aceasta dupa-amiaza, pe strada Constantin Ene din municipiul Bacau. In urma impactului dintre un Daewoo Cielo și un Volkswagen Golf, primul vehicul s-a rasturnat, iar al doilea a ajuns pe terasamentul caii ferate. Potrivit bacau.net, un barbat de 76 de ani din…

- Urmarire cu mașina poliției dupa un șofer beat pe o strada din Dorohoi. Cand l-au prins, oamenii legii au avut o surpriza Sambata, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Dorohoi- Biroul Rutier, in timp ce se aflau pe strada C.D. Gherea au efectuat semnal de oprire unui autoturism al carui conducator…

- NEATENȚIE… Pe fondul lipsei de experiența la volan, un tanar de 18 ani din Berezeni, cu permisul abia luat, a vazut ieri moartea cu ochii pe dealul Dobrinei, din municipiul Huși. Baiatul, deși nu consumase bauturi alcoolice, a pierdut la un moment dat controlul asupra mașinii, s-a rasturnat in afara…