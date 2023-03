Stiri pe aceeasi tema

- Printre cele 32 de puncte care s-au aflat pe ordinea de zi a ultimei sedinte ordinare a Consiliului Local din Reghin s-au aflat doua care vizeaza una din scolile cu traditie din ors, Colegiul "Petru Maior". Scoala, care poarta numele protopopului greco-catolic, istoricului si filologului muresean, are…

- Doamna Eva spune ca este distrusa de cand nepoatele pe care le-a crescut dupa decesul fiicei sale i-au fost luate din casa. Nepoatele ei au ajuns la centru, insa nu știe care este motivul. Bunica susține ca ar fi un plan bine pus la punct de nepoata cea mare care ar avea o relație de iubire cu care…

- O fata de aproximativ 12-13 ani a fost grav ranita, dupa ce a fost strivita sub o caruta incarcata cu lemn, in judetul Bistrita-Nasaud. Rudele au scos-o de sub caruța, insa copila a suferit rani multiple și este in coma indusa, informeaza News.ro. Accidentul a avut loc pe un drum secundar, in apropierea…

- Actorul Victor Rebengiuc a participat la Revolutia din decembrie 1989 cu speranta ca va fi indepartat definitiv comunismul din tara. Din pacate, lucrurile nu stau chiar asa. Interviul de mai jos a fost publicat in decembrie 2019. Din pacate, putine s-au schimbat de atunci. Victor Rebengiuc a participat…

- O eleva in varsta de 16 ani a ajuns, vineri, la Spitalul de Pediatrie din Galati, dupa ce a lesinat in toaleta liceului la care invata, la fata locului fiind trimise pentru interventie doua echipaje medicale, informeaza Serviciul Judetean de Ambulanta (SJA) Galati. Potrivit reprezentantilor liceului,…

- Ancheta a polițiștilor de la Serviciul de Investigații Criminale in cazul unei fete de 15 ani, la Timișoara. Oamenii legii au intrat in alerta dupa ce adolescenta a plecat spre școala și a disparut.