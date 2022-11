Stiri pe aceeasi tema

- O tanara in varsta de 19 ani, eleva a unei școli postliceale din municipiul Vaslui, a ajuns, marți, 1 noiembrie, la spital, fiind batuta crunt de fostul ei iubit și de un prieten al acestuia.

- O fetița de 13 ani din Craiova a ajuns la spital ! O noua drama intr-un mall din Romania! Din pacate, in cursul acestei seri o fetița de 13 ani din Craiova a ajuns la spital. Micuța a ajuns de urgența pe mana medicilor dupa ce i-a cazut un acvariu in cap. Știre in curs […] The post O fetița de 13 ani…

- Conducerea PNL ii cere public secretarului general al TNL, Octavian Oprea, sa demisioneze din toate funcțiile deținute in partid in urma scandalului provocat de scandarile jignitoare pe care unii tineri liberali le-au adresat PSD in timpul Școlii de Vara. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Un alt caz de bataie cu pumni și picioare intre cateva eleve a fost scos la iveala la Acces Direct. Mai exact, o eleva din Turnu Severin a fost lovita cu bestialitate de alte patru colege, pentru ca una dintre ele nu s-a putut razbuna pe sora victimei și și-a varsat furia pe ea. Mama fetei a povestit…

- Un baiat de 16 ani a mers la școala cu un pistol cu bile cu care a tras asupra unei colege in sala de clasa. Un echipaj de jandarmi din Gorj a fost sesizat, joi, de un agent de paza de la o instituție de invațamant din localitatea Rovinari despre faptul ca un elev are asupra sa un astfel de obiect.Jandarmii…

- Bataie ca in filme chiar de fața cu profesorii. O eleva de la un liceu din Argeș a fost batuta cu pumnii și picioarele de o colega mai mare, in timp ce se aflau in tabara, in Polonia. Mama fetei e disperata și iși dorește sa se faca dreptate in cazul ei, iar toți vinovații sa plateasca.