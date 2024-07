Stiri pe aceeasi tema

- Dupa sotul ei in octombrie, Carla Bruni-Sarkozy a fost inculpata marti in anchetele de la Paris privind retractarea, in 2020, a intermediarului Ziad Takieddine care l-a acuzat pe Nicolas Sarkozy ca si-a finantat campania prezidentiala din 2007 cu fonduri libiene.

- O cerere ridicata de locuinte noi se inregistreaza in Bucuresti, in conditiile in care livrarile au scazut mult dupa restrangerea acordarii autorizatiilor si conditionarea lor de PUZ-uri, a afirmat luni Razvan Ionescu, CCO, Imobiliare.ro, la un eveniment de specialitate.

- Cazul morții lui Carolin se complica. Ieri s-a aflat ca, de fapt, impreuna cu tanarul și iubita lui se afla și o fosta iubita, o tanara pe care antrenorul de fitness o cunoscuse in urma cu mai mulți ani. Mama fostei lui iubite l-a acuzat ca ar fi consumat droguri, asta dupa ce in apartament a fost gasit…

- Cu 24 de ani de experiența și multe proiecte realizate, primarul Viorel Pașca, se pregatește pentru o noua competiție electorala, cea mai stransa din ultimii ani, avand 3 contracandidați, dintre care unul se apropie foarte aproape conform sondajelor existente. Puțin activ in spațiul public, primarul…

- "Nicușor Dan e pur și simplu un primar care nu doar ca a dezamagit și nu a livrat, dar e un om care minte. Am demonstrat cu cifre minciuna legata de am scos primaria din faliment. Nu doar ca nu e vorba de asta, a crescut datoria primariei cu jumatate de miliard de lei. Rareș Bogdan despre sondajele…

- A avut loc un nou proces in scandalul Daniel Onoriu - Isabela Onoriu! Mama fostului pilot a mers in instanța cu acuzații grave, pe care le-a susținut cu documente. Se pare ca Daniel Onoriu ar fi pierdut doua case din cauza ei, iar pagubele sunt uriașe.

- Lumea sportului mondial reacționeaza dur pe marginea unei dezvaluiri, conform careia inotatori chinezi au scapat nepedepsiți pe motiv de dopaj, inainte de Tokyo 2020. Conform NY Times și ARD, Agenția Mondiala Anti-Doping a gestionat defectuos o serie de teste de dopaj pozitive.