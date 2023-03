Stiri pe aceeasi tema

- In 1988, doamna Ana a nascut o fetița, dupa ce inainte pierduse trei sarcini. Bucuria femeii insa a fost de scurta durata pentru ca, la nici doua zile de la naștere, medicii i-au spus ca bebelușul a murit.

- O tanara iși cauta cu disperare sora pierduta. Nimic nu ii sta in cale. Face tot ce ii sta in putința sa rezolve cazul dispariției misterioase al surorii sale, dupa ce mama ei a lasat-o in spital la naștere.

- Scandalul dintre matușa Maria și nepoata ei este departe de final. Doamna Maria susține ca a primit mesaje de amenințare de la soțul Petruței, insa Petruța susține in continuare ca este nevinovata și ca poate dovedi acest lucru. Maria susține ca a avut o parte de o noapte alba, asta pentru ca nu a putut…

- Nimic nu il poate opri. Este vorba despre un pakistanez care, deși a sarbatorit nașterea celui de-al 60-lea copil, a anunțat ca iși dorește in continuare urmași. Sardar spune ca nu e suficient, motiv pentru care iși cauta o soție.

- Oliver vrea sa-și revada copii dupa ce au fost luați de acasa de amantul partenerei sale. Acesta nu ințelege de unde s-a produs ruptura și iși dorește sa aiba o familie normala. Dupa ce a mers in instanța, acum, nu știe unde ii poate vizita, insa, fosta partenera are o alta varianta a poveștii.

- Un tata nu știe ce sa mai faca pentru a-și vedea fetița, dupa ce l-a parasit iubita. Petrica și Ionuț au trait o poveste de iubire neliniștita, cu scandaluri. Tanara s-ar fi saturat de viața traita langa concubin, așa ca și-a luat fiica și a plecat acasa la parinții ei. Barbatul este acuzat ca a furat…

- Doi barbați care in luna septembrie au intrat intr-o locuința din județul Hunedoara, unde au legat de maini și picioare o femeie și doi copii și apoi au furat 37.000 de lei, au fost prinși și reținuți de polițiști. Potrivit IPJ Hunedoara, polițiștii au facut luni cinci percheziții domiciliare intr-un…

- Adela, in varsta de 60 de ani, a nascut un copil la termen, in anul 1999, la un spital din Ramnicu Valcea. Dupa trei zile de stat in coma, femeii i s-a spus ca bebelușul ei a murit. Mama iși cauta baiatul și susține ca fratele ei i l-a furat. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Acces Direct.