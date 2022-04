Acces Direct. O bunică își acuză fata că n-o lasă să-și vadă…

O bunica din Gorj a ajuns a disperare dupa ce fiica ei i-ar fi luat nepoții pe care i-a crescut ani la rand. Femeia susține ca fiica ei i-a lasat copii in grija inca de cand erau bebeluși, ca mai apoi sa vina sa-i ia cu poliția și sa-i separe, aceștia fiind facuți cu barbați diferiți. Ea spune ca mama celor doi nepoți și cealalta fiica a ei, care il are in grija pe unul dintre copii, nu o lasa sa-l vada pe cel mic.