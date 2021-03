Stiri pe aceeasi tema

- Mama Doina trece prin momente greu de explicat in cuvinte, dupa ce a aflat ca fiica sa, pe care a crezut-o moarta, traiește. Femeia spune ca timp de 31 de ani a trait cu gandul ca și-a pierdut copilul, insa in urma cu jumatate de an a aflat ca fiica pentru care a aprins lumanari ani la rand este, de…

- Doua femei, mama și fiica, acuza ca sunt in pericol și ca sunt la un pas sa ajunga pe strazi din cauza unui conflict pe care il au cu proprietara apartamentului unde stau in chirie. Cele doua femei au declarat la Acces Direct ca proprietara locuinței le face viața un calvar.

- Ieri, Denisa, o tanara in varsta de 26 de ani, a facut acuzații incredibile la Acces Direct. Aceasta a susținut ca in urma cu 15 ani tatal i-ar fi omorat bunica, dupa ce ar fi aruncat in ea cu un știulete. Invitata a revenit astazi in platou cu detalii la fel de șocante, spunand ca ar fi fost amenințata…

- Denisa a facut un apel disperat la Acces Direct, dupa ce ani de zile a marturisit ca a purtat o povara in suflet. Tanara susține ca bunica sa a murit, dupa ce chiar tatal ei ar fi provocat decesul acesteia printr-o lovitura cu un știulete de porumb! Cum raspunde barbatul acuzațiilor.

- Denisa, o tanara in varsta de 26 de ani trece prin clipe foarte grele. Aceasta susține ca in urma cu mai mult timp bunica sa i-a murit aproape in brațe, dupa ce tatal ar fi ucis-o de fapt pe femeie cu un știulete de porumb! Barbatul i-a spus sa nu zica nimanui cele intamplate, deoarece va face pușcarie,…

- Clipe grele pentru o tanara mama, care nu iși dorește decat ca micuțul ei, in varsta de 3 ani, sa fie alaturi de ea. Femeia este disperata și duce un adevarat razboi cu tatal copilului.

- Niculina a povestit la Acces Direct ca nu mai are liniște de cand dezvoltatorul de la care ar fi cumparat apartamentul ar fi țepuit-o cu zeci de mii de euro. Tanara și-a strigat public disperarea, spunand ca ii e frica sa ramana și fara mașinile de lux!

- Un barbat susține ca doi dintre copii Elenei, tanara vaduva cu patru copii la doar 21 de ani, ar fi de fapt ai lui, și nu ai irakianului care i-a fost soț fetei, dar a decedat in urma cu doi ani. Elena iși dorește cel mai bun viitor pentru cei mici, vrand sa ii duca in Irak, la rudele soțului sau mort.…