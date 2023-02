Stiri pe aceeasi tema

- Aurora este disperata, asta dupa ce fiul ei s-a schimbat total din cauza iubitei și susține ca aceasta i-a facut ritualuri satanice pentru a-i lua toata averea. Aurora nu mai știe nimic de fiul ei și a marturisit ca din anul 2019 acesta s-a schimbat total și nu știe ce se intampla cu el, pe motiv ca…

- O tanara susține ca trece prin clipe cumplite din cauza propriei mame care vrea sa puna mana pe averea ei, avere care i se cuvine dupa ce tatal sau s-a stins din viața. Andreea s-a nascut prematur, cu probleme de sanatate și se lupta cu boala de cand se știe. De curand, are aproape o prietena care,…

- Escrocii le promiteau oamenilor locuri de munca bine platite, iar dupa ce ii aduceau in Spania le confiscau documentele și le dadeau acte false. Ii exploatau la munci agricole și ii cazau in condiții inumane.Zece persoane care aparțineau unei organizații bine structurate care inșelau oameni nevinovați…

- Un barbat a crezut ca și-a gasit un loc de munca bine platit, dar a ajuns sa lucreze pe gratis. Falsul angajator le-ar fi luat banii și ar fi dat bir cu fugiții. Nelu a venit in platoul Acces Direct și a vorbit despre ceea ce s-a intamplat și cum a fost pacalit.

- Herve Renard (54 de ani), selecționerul francez al naționalei Arabiei Saudite, va susține Marocul in meciul pe care africanii il vor disputa in compania Franței, in a doua semifinala a Campionatului Mondial din Qatar. Tehnicianul din Hexagon a spus ca va face acest lucru, deoarece s-a simțit foarte…

- O bunica trece prin momente grele de cand nora i-ar fi interzis sa iși mai vada nepoții. Maria aduce acuzații grave la adresa soției fiului ei. Femeia susține ca aceasta nu ar avea grija de copii și i-ar lasa pe mainile strainilor. Ce a dezvaluit, in exclusivitate pentru Acces Direct.