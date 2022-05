Stiri pe aceeasi tema

- Eveniment mare in casa Mireasa – Capriciile Iubirii. A avut loc prima cerere in casatorie. Tinerii indragostiți au avut parte de un moment romantic departe de casa Mireasa, iar prima noapte in calitate de logodnici a fost minunata, spun ei. Cum a decurs totul și despre cine este vorba.

- In ediția din aceasta seara, dragostea a fost departe de casa Mireasa - Capriciile Iubiri, iar inconvenientele, cumpenele și momentele tensionate au fost cele care i-au luat locul. Perneș și Sabrina au avut din nou motive de cearta, astfel ca toți concurenții au asistat la scandalul dintre ei, in care…

- Andreea și Marian Buda, concurenții sezonului 3 Mireasa, au facut dezvaluiri despre relația lor la un an de cand formeaza un cuplu. Iata ce au povestit foștii concurenți ai show-ului matrimonial in cadrul emisiunii Acces Direct.

- In ediția din aceasta seara, dragostea a fost cea care a rasunat in casa Mireasa - Capriciile Iubirii. Dupa ce au stat desparțiți mai multe saptamani, Perneș și Sabrina formeaza din nou un cuplu. Iata cum și-au petrecut cei doi indragostiți timpul dupa ce s-au impacat, dar mai ales ce și-au spus unul…

- In exclusivitate pentru Acces Direct, Prințesa Ardealului a vorbit despre perioada prin care trece, dupa ce barbatul alaturi de care are un copil este intr-o relație cu „Mireasa” Claudia, femeia care trebuia sa-i fie nașa micuțului. Ce detalii a oferit artista despre fostul ei partener, dar și cum se…

- In ediția din aceasta seara, in casa Mireasa - Capriciile Iubirii, dorul și-a facut simțita prezența, mai ales pentru Larisa. Robert, concurentul care a parasit recent emisiunea și cu care aceasta a avut o relație de cateva zile, nu a mai ezitat și a sunat-o pe Larisa pentru a vedea cum este și a-și…

- Sambata seara cuplurile din casa Mireasa- Capriciile Iubirii au avut parte de o distracție pe cinste, iar Larisa și Robert, care deși nu sunt impreuna se aflau printre ele. Robert i-a furat un sarut Larisei, iar concurenta a fost total șocata, deoarece nu se aștepta nicio secunda.

- Sabrina și Perneș, din casa Mireasa- Capriciile Iubirii, formeaza in sfarșit un cuplu. Concurentul este in al noualea cer și deja iși face planuri de viitor cu frumoasa lui iubita. El nu a mai simțit pentru nimeni ce simte pentru Sabrina, iar in momentele in care se afla in prezența ei se simte liniștit.