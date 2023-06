Stiri pe aceeasi tema

- Au aparut ultimele mesaje trimise de fetița de 12 ani ucisa intr-un apartament din Berceni de catre concubinul mamei sale. Copila i-ar fi trimis mai multe mesaje vocale unei colege de clasa, in care spunea ca este nervoasa pentru ca telefonul ei nu funcționeaza și este nevoita sa il foloseasca pe al…

- In dimineața in care ar fi fost ucisa, Anamaria a vorbit cu o prietena. Aceea ar fi fost ultima conversație a copilei cu o alta fata, colega de școala. Fata parea suparata și i-a spus ca are telefonul mamei sale, pana cand Simona ii va cumpara altul.

- Tatal fetiței de 12 ani are o alta versiune a poveștii legata de ziua in care a murit copila. Barbatul spune ca Simona se afla acasa atunci și știa de tot ceea ce i se intamplase Anamariei. Vasile susține ca fosta partenera iși dorea sa o ia pe copila in strainatate, dar nu a fost de acord.

- Tatal fetiței de 12 ani vine cu noi detalii in cazul morții copilei. Vasile spune ca fetița i-a povestit la un moment dat ca Marcel i-ar fi facut avansuri, aspect pe care Simona il banuia. In ultima conversație purtata cu fiica sa, Anamaria i-a cerut bani sa iasa cu o prietena, iar in zilele urmatoare…

- Trupul neinsuflețit al copilei in varsta de 12 ani a fost gasit de proprietarul apartamentului in care mama ei locuia, in chirie, alaturi de concubin, dupa ce vecinii l-au contactat și s-au plans de mirosul greu. Fetița a suferit o moarte violenta.Potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS, in timp…

- De mai bine de 24 de ore, o fetița a fost ținuta prizoniera de propriul tata. Dupa o zi plina și multe rugaminți atat din partea negociatorilor, dar și din partea familiei, micuța a fost eliberata. Copila in varsta de 5 ani este in siguranța, iar barbatul a ajuns pe mainile polițiștilor.

- O minora a ajuns la spital, dupa ce ar fi incercat sa-și puna capat zilelor. Incidentul a avut loc miercuri seara in jurul orei 20:55, intr-o localitate din raionul Florești, susțin sursele PulsMedia.MD . Este vorba despre o copila de 14 ani care noaptea trecuta ar fi consumat mai multe pastile cu…

- O eleva, in varsta de 12 ani, ar fi fost agresata și harțuita de profesorul de matematica in timpul orelor. Parinții copilei fac acuzații grave la adresa cadrului didactic. Copila ar fi trecut prin momente tensionate la școala. Ce a spus mama fetiței, in exclusivitate pentru Acces Direct.