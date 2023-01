Stiri pe aceeasi tema

- Rebeca și-a cautat sora pierduta mai bine de 20 de ani, iar dupa ce a aflat informații despre ea nu s-a mai abținut și a izbucnit in lacrimi! Cum a reacționat tanara, in exclusivitate pentru Acces Direct. Ce intrebari i-a pus Violetei, femeia care a avut grija de fetița vreme de un an.

- Augustin Zegrean, fost președinte al CCR, a vorbit despre proiectul de modificare a Codului de Procedura Penala – care prevede ca inregistrarile efectuate de Serviciul Roman de Informații (SRI) sa poata fi folosite ca mijloace de proba in procesul penal, inclusiv in cazul infracțiunilor de corupție.…

- Gabriela și Valentin de la Mireasa sezon 6 au purtat mai multe discuții dupa decizia tanarului de a anula nunta. Tanara considera ca acesta este influențat de mama lui și chiar a adus in discuție o informație primita din afara casei.

- Mai sunt doar cateva zile pana la Craciun, insa romanii au inceput sa cumpere carne de porc in urma cu mai bine de o luna. Majoritatea au cumparat cantitați mari de carne de porc, fara sa se gandeasca insa la pericolul care ii pandește. In aceasta perioada sunt descoperite și multe cazuri de trichineloza…

- Pe data de 3 iunie 2023, cunoscutul jurnalist și scriitor Johann Hari, autorul volumului "Hoții de atenție. De ce nu te poți concentra", va veni pentru prima data in Romania, la Cluj-Napoca, in cadrul evenimentului The Inner - Mapping Inside, in partener

- Șeful Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Alexandru Musteața, susține ca deocamdata nu a fost identificata procedura prin care conturile de Telegram a mai multor oficiali au fost sparte, iar totul este in proces de verificare. Acesta a declarat ca sunt mai multe ipoteze care la moment sunt…

- “Verificarea extinsa va democratiza jurnalismul si va da puterea oamenilor”, a scris el duminica, pe Twitter. Multimiliardarul se lupta sa linisteasca asociatiile, agentiile de publicitate si chiar Organizatia Natiunilor Unite, care se tem de un val al discursurilor instigatoare la ura si dezinformare…